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Posted 28 апреля 2010, 22:40

Published 28 апреля 2010, 22:40

Modified 17 сентября 2022, 12:25

Updated 17 сентября 2022, 12:25

Комсомольский школьник стал фигурантом уголовного дела по "тяжелой" статье

28 апреля 2010, 22:40
Сюжет
Происшествие
Юноша пытался расплатиться поддельной денежной купюрой

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 29 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Фигурантом уголовного дела стал комсомольский одинадцатиклассник, пытавшийся расплатиться поддельной купюрой. Сейчас он объясняет правоохранителям «происхождение» дензнака.
В дежурную часть городского отделения милиции № 1 поступило сообщение о том, что около девяти часов вечера в автобусе, шедшем по маршруту № 3, неизвестный юноша попытался расплатиться за проезд поддельной сторублёвой купюрой. Оперативники быстро вычислили потенциального фальшивомонетчика - им оказался ученик одиннадцатого класса одной из школ Комсомольска-на-Амуре, проживающий в Ленинском округе города. Так как молодой человек впервые был уличён в противоправных действиях, мера пресечения в отношении него не избиралась. Однако, как пояснили в пресс-службе УВД города, уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» против школьника, как подозреваемого в совершении преступления, всё же завели, передает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сообщение сайта komcity.ru.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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