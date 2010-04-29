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Posted 28 апреля 2010, 22:00

Published 28 апреля 2010, 22:00

Modified 17 сентября 2022, 12:25

Updated 17 сентября 2022, 12:25

На Сахалине установлена величина прожиточного минимума на II квартал

28 апреля 2010, 22:00
Для трудоспособного населения она составила почти 9 тысяч рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 29 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Величину прожиточного минимума Правительство Сахалинской области устанавливает своим постановлением в соответствии с Законом «О прожиточном минимуме в Сахалинской области».

Величина прожиточного минимума в целом по Сахалинской области на II квартал 2010 года в расчете на душу населения составляет 8 517 рублей для трудоспособного населения - 8 968 рублей, детей -8 105 рублей.

Настоящее постановление «Об установлении величины прожиточного минимума по Сахалинской области на II квартал 2010 года» 28 апреля опубликовано в газете «Губернские ведомости».

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Сахалинская область
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