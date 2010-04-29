На Сахалине установлена величина прожиточного минимума на II квартал

Posted 28 апреля 2010, 22:00
Published 28 апреля 2010, 22:00
Modified 17 сентября 2022, 12:25
Updated 17 сентября 2022, 12:25
ЮЖНО-САХАЛИНСК. 29 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Величину прожиточного минимума Правительство Сахалинской области устанавливает своим постановлением в соответствии с Законом «О прожиточном минимуме в Сахалинской области».
Величина прожиточного минимума в целом по Сахалинской области на II квартал 2010 года в расчете на душу населения составляет 8 517 рублей для трудоспособного населения - 8 968 рублей, детей -8 105 рублей.
Настоящее постановление «Об установлении величины прожиточного минимума по Сахалинской области на II квартал 2010 года» 28 апреля опубликовано в газете «Губернские ведомости».