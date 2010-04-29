vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 апреля 2010, 23:01

Published 28 апреля 2010, 23:01

Modified 17 сентября 2022, 12:25

Updated 17 сентября 2022, 12:25

Первый вице-премьер Правительства РФ проверит подготовку к саммиту АТЭС-2012

28 апреля 2010, 23:01
Игорь Шувалов прибыл во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК. 29 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов лично проверит подготовку к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Приморского края, Шувалов в рамках рабочей поездки прибыл в столицу Приморья. Во Владивостоке вице-премьер проведет совещание по строительству объектов саммита и лично посетит несколько из них.
Напомним, ранее 8 апреля совещание по строительству объектов во Владивостоке проводил полномочный представитель президента в Дальневосточном Федеральном округе (ДФО) Виктор Ишаев. Тогда полпред проверил реконструкцию взлетно-посадочной полосы и строительство терминала аэропорта, а также обсудил вопросы строительства очистных сооружений водоснабжения и канализации во Владивостоке.
На острове Русский полпред познакомился с ходом строительных работ на месте будущего Дальневосточного федерального университета, побывал на месте строительства мостового перехода через пролив Босфор Восточный и провел совещание с представителями строительных организаций, федеральных ведомств и с руководством Приморского края.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика