Первый вице-премьер Правительства РФ проверит подготовку к саммиту АТЭС-2012

ВЛАДИВОСТОК. 29 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов лично проверит подготовку к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Приморского края, Шувалов в рамках рабочей поездки прибыл в столицу Приморья. Во Владивостоке вице-премьер проведет совещание по строительству объектов саммита и лично посетит несколько из них.

Напомним, ранее 8 апреля совещание по строительству объектов во Владивостоке проводил полномочный представитель президента в Дальневосточном Федеральном округе (ДФО) Виктор Ишаев. Тогда полпред проверил реконструкцию взлетно-посадочной полосы и строительство терминала аэропорта, а также обсудил вопросы строительства очистных сооружений водоснабжения и канализации во Владивостоке.

На острове Русский полпред познакомился с ходом строительных работ на месте будущего Дальневосточного федерального университета, побывал на месте строительства мостового перехода через пролив Босфор Восточный и провел совещание с представителями строительных организаций, федеральных ведомств и с руководством Приморского края.