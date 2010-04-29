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Posted 29 апреля 2010, 00:07

Published 29 апреля 2010, 00:07

Modified 17 сентября 2022, 12:25

Updated 17 сентября 2022, 12:25

ПФР объединяет усилия с хабаровскими судебными приставами по взысканию долгов с предприятий

29 апреля 2010, 00:07
Задолженность по страховым взносам превышает 900 миллионов рублей

ХАБАРОВСК. 29 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Совместное селекторное совещание провели сотрудники Службы судебных приставов и отделения ПФР по Хабаровскому краю. В центре обсуждения стоял вопрос о взыскании с предприятий-должников задолженности в бюджет Пенсионного фонда, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе пенсионного ведомства.
Заместитель управляющего краевого ОПФР Татьяна Костюк сообщила, что в крае остро стоит проблема задолженности по страховым взносам, на сегодняшний день она составляет 908,2 млн. рублей. От эффективного взаимодействия Службы судебных приставов с территориальными органами ПФР напрямую зависит результат работы по взысканию задолженности. Совместная деятельность в I квартале 2010 года позволила взыскать в бюджет ПФР более 23,3 млн. рублей.
Участники совещания приняли решение, что рейдовые мероприятия по месту жительства должников с целью проверки их имущества будут проводиться еженедельно, при этом особое внимание будет уделяться страхователям-должникам, находящимся в предбанкротном состоянии. Ежемесячно необходимо организовывать рабочие встречи, на которых руководители организаций-должников и индивидуальные предприниматели будут докладывать о перспективах погашения задолженности в бюджет ПФР с учетом экономического состояния дел на предприятии. В случае злостного уклонения руководителей от исполнения судебных решений, совместными усилиями органов ПФР и судебных приставов, необходимо реализовывать меры по привлечению должностных лиц к уголовной ответственности.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край
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