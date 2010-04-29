Владивосток "уйдет на закат"

Группа Тotal появилась в 1999 году благодаря продюсеру и композитору Максу Фадееву. В 2000 году Тotal уже был хедлайнером акции журнала «Cosmopolitan». Дебют группы происходил в Манеже (на одном концерте вместе с Чичериной, «Hi-Fi», «ВВ», и «А-мегой») и состоял из пяти композиций: «Ну, здравствуй», «Камасутра», «Тоска», «Не гони» и «Дискотека». В сентябре 2001 года вышел дебютный альбом группы «Тotal: 1», все композиции в котором были написаны Фадеевым. Наиболее известные хиты коллектива - «Бьёт по глазам», «Уходим на закат», «Сердце в руке», «Не гони», «Неважно» - входили в ротацию многих радиостанций и сделали группе имя. На пике своей популярности «Тotal» участвовал в таких известных фестивалях как «Максидром», «Нашествие», «Мегахаус», «Popkomm».