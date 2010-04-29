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Posted 29 апреля 2010, 04:32

Published 29 апреля 2010, 04:32

Modified 17 сентября 2022, 12:25

Updated 17 сентября 2022, 12:25

Владивосток "уйдет на закат"

29 апреля 2010, 04:32
Группа "TOTAL" даст концерт в приморской столице

ВЛАДИВОСТОК. 29 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Группа «TOTAL», известная хитами «Бьет по глазам», «Камасутра», «Уходим на закат», выступит во Владивостоке 28 мая. Как сообщили РИА «Восток-Медиа» организаторы концерта, выстепление состоится в ночном клубе «Арена».

Группа Тotal появилась в 1999 году благодаря продюсеру и композитору Максу Фадееву. В 2000 году Тotal уже был хедлайнером акции журнала «Cosmopolitan». Дебют группы происходил в Манеже (на одном концерте вместе с Чичериной, «Hi-Fi», «ВВ», и «А-мегой») и состоял из пяти композиций: «Ну, здравствуй», «Камасутра», «Тоска», «Не гони» и «Дискотека». В сентябре 2001 года вышел дебютный альбом группы «Тotal: 1», все композиции в котором были написаны Фадеевым. Наиболее известные хиты коллектива - «Бьёт по глазам», «Уходим на закат», «Сердце в руке», «Не гони», «Неважно» - входили в ротацию многих радиостанций и сделали группе имя. На пике своей популярности «Тotal» участвовал в таких известных фестивалях как «Максидром», «Нашествие», «Мегахаус», «Popkomm».


Начало концерта планируется 28 мая в 23.00. Цена билетов - 1000 рублей, обладателям клубных карт - 500 рублей. Информация по телефону: 215-155.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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