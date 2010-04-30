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Posted 30 апреля 2010, 03:31

Published 30 апреля 2010, 03:31

Modified 17 сентября 2022, 12:25

Updated 17 сентября 2022, 12:25

Хабаровские чекисты победили в Чемпионате ФСБ ДФО по служебному двоеборью

30 апреля 2010, 03:31
Сюжет
Спорт
Они поедут в Краснодар на российские соревнования

ХАБАРОВСК. 30 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - В Хабаровске завершились открытые Чемпионаты сборных команд органов безопасности Дальневосточного федерального округа по стрельбе из боевого стрелкового оружия и служебному двоеборью.
Участниками соревнований стали 18 сборных команд (96 спортсменов), укомплектованных сотрудниками органов безопасности и пограничной службы Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Республики Саха (Якутия), Магаданской, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областей. В программы входили 3-х километровый кросс и упражнения по стрельбе из пистолета Макарова.
Первое место по стрельбе из боевого оружия заняли спортсмены Северо-Восточного пограничного Управления береговой охраны ФСБ России.
«Серебро» - у команды в/ч 70822, «бронзу» увезли якутские чекисты.
Чемпионат по служебному двоеборью проводится третий год и второй раз подряд победу завоевывают спортсмены УФСБ по Хабаровскому краю. Вторыми стали их коллеги с Камчатки, третье место заняла команда пограничного Управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.
По результатам соревнований уже комплектуются сборные команды ДФО для участия в аналогичных чемпионатах ФСБ России, которые откроются 31 мая в Краснодаре.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт#Дальний Восток
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