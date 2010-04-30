Северян Камчатки закодировали от алкоголизма

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 30 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Социальная выездная бригада завершила работу на севере Камчатки. За время работы в Олюторском районе специалисты, в ходящие в состав выездной бригады, посетили восемь посёлков и восемь стоянок оленеводов. Услугами специалистов воспользовалось порядка 87% населения района.

Как сообщил руководитель Агентства территориального развития Камчатского края Сергей Лебедев, за 21 день работы бригады медиками сделано больше тысячи различных анализов, больше 1,2 тысячи рентгенологических исследований. Закодировано от алкоголизма 246 человек.

Выдано больше 150 охотничьих билетов, 160 удостоверений на право управления трактором и снегоходом, для 100 человек подготовлены документы на замену водительских удостоверений, на продление или выдачу разрешений на оружие, для десятков жителей района собраны документы на замену и выдачу общегражданских и загранпаспортов. Около тысячи человек получили новые фотографии на документы.

В Олюторском районе выездная бригада находилась с 15 апреля. В её составе работали 22 специалиста, в том числе медики (педиатр, фтизиатр, врач-УЗИ, психиатр-нарколог, хирург, отоларинголог, гинеколог, офтальмолог, рентгенолог, дерматолог), сотрудники милиции, которые проводили регистрацию оружия и техосмотры техники, прием экзаменов и выдачу водительских удостоверений. А также представители ведомств, в задачу которых входит изготовление технических паспортов на здания и сооружения, прием экзаменов на право управления вездеходом, снегоходом, трактором, оформление гражданских паспортов и регистрационный учет. Впервые в состав бригады был включен специалист агентства по охране и использованию животного мира, который на месте продлевал старые и выдавал новые охотничьи билеты.

Среди медицинского оборудования выездной бригады был переносной цифровой флюорограф и расширенная переносная диагностическая лаборатория, позволяющая сдать любые анализы и получить результат на месте. Впервые бригада была оснащена переносным электрокардиографом.