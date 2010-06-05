За что Приморью еще и "мошкариная" напасть?

Препараты, предназначенные для отпугивания комаров, на мошку не действуют. В Интернете много советов дают рыбаки и имеющие ежегодный опыт противостояния мошке хабаровчане. В черте города можно, конечно, использовать «OFF», «Гардекс», «Комарекс», лосьон «Тайга», одеколон «Гвоздика». Однако на даче или рыбалке, где насекомых тучи, они малоэффективны. Нужно надевать закрытую плотную одежду и обрабатывать открытые места (кисти, лицо, шею, уши и места за ними) раствором ванилина. Он чемпион по безопасности, а по эффективности сравним разве что со спреем «ДЭТа». О них самые лучшие отзывы.