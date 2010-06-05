За что Приморью еще и "мошкариная" напасть?

Posted 4 июня 2010, 23:53
Published 4 июня 2010, 23:53
Modified 15 декабря 2023, 06:45
Updated 15 декабря 2023, 06:45
ВЛАДИВОСТОК. 5 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Кажется, такого нашествия мошки в Приморье еще не бывало. Она не только на дачах, но и в городе не дает покоя. Нередко встречаешь людей с опухшими от укусов глазами (обычно - «лихо одноглазое»), перекошенными лицами, многие почесываются.
Склонные к аллергии вынуждены обращаться к врачам. Как сказали в приемном покое отделения терапии горбольницы Уссурийска, за помощью приходят часто, двух пациентов пришлось даже госпитализировать. Хотя удивить медиков трудно, ведь, как заметила заведующая отделением Е. Желковская, аллергию они лечат круглый год. У кого-то она от рыбы или меда, у кого-то - на бытовую химию. Узнать где делают аутолимфоцитотерапию можно на сайте http://altherapy.ru/
Но почему в этом году мошки так много и как от нее спасаться? Энтомологи, занятые месячными отчетами, к сожалению, отказались ответить на вопросы, отчеты важнее. Предложили позвонить через недельку.
Мы не стали ждать, вышли на несколько сайтов Интернета, в частности, хабаровского Роспотребнадзора. Хабаровчане, в отличие от нас, ежегодно переживают нашествие мошки. Местные жители связывают пик борьбы с ней с созреванием клубники: пошла ягода - ушла мошка. Но в этом году сроки сдвинулись. Причина - холодная весна. Как объясняют специалисты, мошке нужна проточная вода, поскольку ее колыбель - водоемы. Она разлетается от них на расстояние до 10 км. Большая и чистая вешняя вода - лучшая среда обитания.
Количество насекомых зависит от погодных условий. Обильный и рано выпавший снег способствовал сохранению большого числа личинок, за весенним полноводьем последовало рождение миллиардов маленьких кровопийц.
Комар хоть жужжит, предупреждая о приближении, мягко садится и не заползает под одежду. Искусанные мошкой части тела опухают и чешутся, нередко возникает аллергия, требуется лечение. Последствия могут быть и того хуже: мошка является переносчиком некоторых опасных инфекционных заболеваний, в том числе туляремии. Ее симптомы: повышение температуры, слабость, головная боль.
Противна уже сама мысль о том, что какое-то кровожадное насекомое даже не сосет, как комар, кровь, проткнув кожу хоботком, а вгрызается в тебя маленькими челюстями. И спастись от него ой как трудно.
Препараты, предназначенные для отпугивания комаров, на мошку не действуют. В Интернете много советов дают рыбаки и имеющие ежегодный опыт противостояния мошке хабаровчане. В черте города можно, конечно, использовать «OFF», «Гардекс», «Комарекс», лосьон «Тайга», одеколон «Гвоздика». Однако на даче или рыбалке, где насекомых тучи, они малоэффективны. Нужно надевать закрытую плотную одежду и обрабатывать открытые места (кисти, лицо, шею, уши и места за ними) раствором ванилина. Он чемпион по безопасности, а по эффективности сравним разве что со спреем «ДЭТа». О них самые лучшие отзывы.
Селяне, оказывается, используют обычное растительное масло или копченое сало, смазывая ими кожу. Мошкара прилипает, ей труднее уцепиться челюс-тями.
Рыбаки также советуют смазывать открытые места смесью глицерина с нашатырным спиртом (тогда меньше зудит и болит) или терпеть запах керосина, которым смочить края одежды, головной убор, руки. Курильщикам такой вариант не подходит.
Предлагают и экзотический способ борьбы с мошкой: ношение ошейника для щенков от клещей и блох. Вонь, говорят, ужасная, но и летающим «грызунам» она не нравится.
Места укусов обрабатывайте маслом чайного дерева, «Фенистил-гелем» или чем-то еще, что посоветуют в аптеках. Как уверила директор аптеки «Лекарь». С.Г. Рычкова, в аптечной сети достаточно средств как для борьбы с насекомыми, так и с последствиями их укусов. Но универсального препарата, увы, еще не придумали.
В крайнем случае воспользуйтесь дедовским методом: разведите питьевую соду и смажьте зудящую шишку. Главное не расчесывать это место, чтобы не заработать потом какое-нибудь кожное заболевание. Терпите. Или примените совет одного из рыбаков: он ногтем указательного пальца больно ставит крестик там, где начинается опухоль. Пишет, что перестает чесаться. Попробуйте, вреда не будет, пишет уссурийская газета «Коммунар».