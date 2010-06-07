Камчатская милиция отлавливает браконьеров

Posted 7 июня 2010, 00:55
Published 7 июня 2010, 00:55
Modified 17 сентября 2022, 12:18
Updated 17 сентября 2022, 12:18
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 7 июня. ВОСТОК-МЕДИА - В минувшие выходные в рамках операции «Путина-2010» сотрудниками милиции были задержаны двое жителей города Елизово, которые торговали рыбой лосевых пород без соответствующих документов, сообщила пресс-служба краевого УВД.
5 мая на 29 км трассы «Морпорт-Аэропорт» задержан неработающий елизовчанин 1953 года рождения. Мужчина продавал чавычу. Документов подтверждающих легальное происхождение рыбы предоставить не смог.
Еще один торговец нелегальной рыбки был задержан на 6 км трассы «Садовое кольцо». У тридцатитрехлетнего мужчины изъято 10 хвостов нерки без соответствующих документов общим весом 20 кг. Рыба изъята и помещена на ответственное хранение.
В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.
Также в ходе проведения операции «Путина-2010» на реке Якутовая в 17 км от села Усть-Большерецк сотрудниками милиции были задержаны неработающие местные жители, 1976 и 1991 годов рождения. Мужчины при помощи резиновой лодки «Уфимка» и жилковой сетки длиной 8 м незаконно выловили 15 штук нерки общим весом 19 кг. Орудия лова и рыба изъяты и переданы на ответственное хранение. Проводится проверка.