Камчатская милиция отлавливает браконьеров

Также в ходе проведения операции «Путина-2010» на реке Якутовая в 17 км от села Усть-Большерецк сотрудниками милиции были задержаны неработающие местные жители, 1976 и 1991 годов рождения. Мужчины при помощи резиновой лодки «Уфимка» и жилковой сетки длиной 8 м незаконно выловили 15 штук нерки общим весом 19 кг. Орудия лова и рыба изъяты и переданы на ответственное хранение. Проводится проверка.