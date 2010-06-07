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Posted 7 июня 2010, 00:55

Published 7 июня 2010, 00:55

Modified 17 сентября 2022, 12:18

Updated 17 сентября 2022, 12:18

Камчатская милиция отлавливает браконьеров

7 июня 2010, 00:55
Сюжет
Происшествие
В крае продолжается операция "Путина-2010"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 7 июня. ВОСТОК-МЕДИА - В минувшие выходные в рамках операции «Путина-2010» сотрудниками милиции были задержаны двое жителей города Елизово, которые торговали рыбой лосевых пород без соответствующих документов, сообщила пресс-служба краевого УВД.

5 мая на 29 км трассы «Морпорт-Аэропорт» задержан неработающий елизовчанин 1953 года рождения. Мужчина продавал чавычу. Документов подтверждающих легальное происхождение рыбы предоставить не смог.

Еще один торговец нелегальной рыбки был задержан на 6 км трассы «Садовое кольцо». У тридцатитрехлетнего мужчины изъято 10 хвостов нерки без соответствующих документов общим весом 20 кг. Рыба изъята и помещена на ответственное хранение.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.

Также в ходе проведения операции «Путина-2010» на реке Якутовая в 17 км от села Усть-Большерецк сотрудниками милиции были задержаны неработающие местные жители, 1976 и 1991 годов рождения. Мужчины при помощи резиновой лодки «Уфимка» и жилковой сетки длиной 8 м незаконно выловили 15 штук нерки общим весом 19 кг. Орудия лова и рыба изъяты и переданы на ответственное хранение. Проводится проверка.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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