Проблемы занятости населения обсуждались на совещании при губернаторе Хабаровского края

ХАБАРОВСК. 7 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Задачи регионального правительства по решению проблем занятости населения обсуждались сегодня на совещании при губернаторе Хабаровского края, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как говорилось в докладе краевого министра экономического развития и внешних связей Виктора Калашникова, в настоящее время не столько финансы, сколько кадры становятся основным ограничивающим фактором социально-экономического развития края. Причем финансово-экономический кризис, существенно увеличив число безработных, не решил проблемы дефицита квалифицированных специалистов и обеспеченности отдельных предприятий кадрами. От решения проблем занятости во многом зависит успешность развития края, его конкурентоспособность.

По его словам, с 2000 по 2009 год численность населения занятого в экономике края увеличилась на 58 тысяч человек и составила в 2009 году 733 тысячи. Общая численность безработных в крае, рассчитанная по методологии международной организации труда, составляет 81 тысячу человек, в том числе официально зарегистрированных в службах занятости только 30 тысяч.

Как положительный фактор развития трудового потенциала в крае следует отметить сравнительно высокий образовательный уровень. До 60 процентов от общей численности занятых имеют высшее или среднее профессиональное образование. К отрицательным факторам относится процесс старения кадров. Средний возраст инженерно-технических работников и служащих приблизился к 50 годам. Доля граждан в возрасте от 40 до 49 лет составляет более 26 процентов от общего числа занятых. Доля рабочих и служащих предпенсионного и пенсионного возраста достигла 23 процентов. Формирование трудового потенциала края осложняется демографическими проблемами. Продолжается процесс старения населения. За два года количество выпускников 11-х классов сократилось на 34 процента - с 9,9 тысяч в 2008 году до 6,5 тысяч в 2010 году. Состояние кадрового потенциала на многих предприятиях края уже сегодня можно назвать критическим, а реализация намеченных инвестиционных проектов на перспективу еще более обострит ситуацию. К сожалению, очень редко в инвестиционных проектах показано, как будут решаться проблемы обеспечения кадрами новых производств. Заместить дефицит кадров за счет безработных в полной мере не представляется возможным ввиду несоответствия их специальностей и квалификаций потребностям реального сектора экономики, территориального несоответствия рынка вакансий и рынка рабочей силы.

Наблюдаются значительные диспропорции в занятости по городам и районам. Если в целом по краю на начало мая текущего года уровень регистрируемой безработицы составил 4,1 процента, то в таких муниципальных районах как Вяземский, район имени Лазо, Нанайский, Тугуро-Чумиканский, имени Полины Осипенко, Ульчский он превысил 10 процентов. Серьезной проблемой является слабая мобильность рабочей силы и высокая географическая разобщенность свободных рабочих мест. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре сосредоточено 26 процентов безработных граждан и 67 процентов имеющихся в крае вакансий, а в 17 районах края на 74 процента безработных приходится всего 33 процента вакантных рабочих мест.

Решение проблем в сфере занятости населения находится в тесной «увязке» с решением экономических и социальных вопросов. Это создание новых рабочих мест посредством привлечения инвесторов, развития малого и среднего бизнеса, самозанятости населения, формирование условий для прекращения оттока квалифицированных кадров, оптимизация численности иностранной рабочей силы, принятие других необходимых мер.