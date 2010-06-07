В Приамурье посетители "АмурЭкспоФорума" познакомились с "Ростехинвентаризацией"

ВЛАДИВОСТОК. 7 июня. ВОСТОК-МЕДИА - В конце минувшей недели Амурский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» принимал активное участие в 33-й международной ярмарке «АмурЭкспоФорум», сообщили РИА «Восток-Медиа» представители компании в Благовещенске.

Выставку открывали первые лица Приамурья: губернатор Олег Кожемяко, вицеспикер Заксобрания Виктор Логачев, а также и.о.мэра Благовещенска Николай Неведомский.

В этом году 340 участников ярмарки представляли свою продукцию и рассказывали о своих услугах. В их числе и пользовался спросом Амурский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ».