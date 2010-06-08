Эксгумацию массового захоронения под Владивостоком завершат к 13 июня

РИА «Восток-Медиа» напоминает, что еще в декабре 2009 года на одном из участков строительства дороги под Владивостоком были обнаружены фрагменты человеческих останков. По сохранившимся предметам быта было сделано предварительное заключение о том, что здесь похоронены жертвы репрессий 30-х годов XX века. Работы по эксгумации человеческих останков начались 27 мая, в работах принимают участие следственно-оперативная группа УВД по Владивостоку, волонтеры отряда «Авиапоиск», работники МУПВ «Некрополь», студенты ДВГУ, МГУ им. Невельского, Владивостокского государственного медицинского университета и другие.