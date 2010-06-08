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Posted 8 июня 2010, 08:23

Published 8 июня 2010, 08:23

Modified 17 сентября 2022, 12:18

Updated 17 сентября 2022, 12:18

Эксгумацию массового захоронения под Владивостоком завершат к 13 июня

8 июня 2010, 08:23
На спецполигоне расстреливали не только политических заключенных, но и арестованных без суда и следствия

ВЛАДИВОСТОК. 8 июня. ВОСТОК-МЕДИА - В ходе работ по эксгумации массового захоронения во Владивостоке, обнаруженного при строительстве дороги «Поселок Новый - Де-Фриз - Седанка - Патрокл», обнаружены останки китайских граждан, ориентировочно убитых в 1937 году при зачистке бандитских кварталов, сообщает командир поискового отряда «Авиапоиск» Ярослав Ливанский.

По его словам, на спецполигоне расстреливали не только политических заключенных, но и арестованных без суда и следствия.

«На бывшем спецполигоне НКВД за время работ извлечены останки 250 человек, в том числе двоих детей», - рассказал Ярослав Ливанский. Обнаруженные черепа имеют характерные пулевые повреждения с входным и выходным отверстиями. «Людей ставили на колени и расстреливали в затылок», - сказал он, добавив, что стреляли из оружия, стоявшего на вооружении подразделений НКВД СССР до 1940-х годов.

Пока работы не завершатся, извлеченные кости будут храниться в морге, затем подвергнутся судебно-медицинской экспертизе. В зависимости от результата экспертизы, которая покажет время гибели людей, предположительную причину смерти, будут решены вопросы погребения.

РИА «Восток-Медиа» напоминает, что еще в декабре 2009 года на одном из участков строительства дороги под Владивостоком были обнаружены фрагменты человеческих останков. По сохранившимся предметам быта было сделано предварительное заключение о том, что здесь похоронены жертвы репрессий 30-х годов XX века. Работы по эксгумации человеческих останков начались 27 мая, в работах принимают участие следственно-оперативная группа УВД по Владивостоку, волонтеры отряда «Авиапоиск», работники МУПВ «Некрополь», студенты ДВГУ, МГУ им. Невельского, Владивостокского государственного медицинского университета и другие.

Работы по эксгумации предположительно будут завершены к 13 июня.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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