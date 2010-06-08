Хабаровские спасатели вывезли земляков с необитаемого острова

ХАБАРОВСК. 8 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Воскресный отдых для семьи из трех человек, проживающей в Хабаровске, превратился в приключения Робинзонов. Ранним утром они отправилась на моторной лодке отдыхать на один из островков, расположенных в амурской протоке Талга. Но вернуться с острова самостоятельно люди не смогли. Двигатель в моторной лодке сломался.

Глава семейства не растерялся - позвонил оперативному дежурному в Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, передает корреспондент РИА «Восток-Медиа». К месту происшествия была направлена группа патрульной службы №2 Центра государственной инспекции по маломерным судам. Спасатели доставили людей и лодку в Хабаровск.

Всего с начала года в крае на водных объектах произошло 7 происшествий, что вдвое меньше чем в прошлом году. Погибло 7 человек, из них - один ребенок. Происшествие произошло в поселке Сулук Верхнебуреинского района. Мальчишки рыбачили на старом карьере. Один из них оступился и упал в воду. Никого из взрослых рядом не оказалось. Мальчик не смог самостоятельно выплыть.