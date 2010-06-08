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Posted 8 июня 2010, 06:50

Published 8 июня 2010, 06:50

Modified 17 сентября 2022, 12:18

Updated 17 сентября 2022, 12:18

Кафе "Лотос" из Арсеньева – "восточная кухня", или "высшее качество"

8 июня 2010, 06:50
Для проведения семейных праздников, банкетов, фуршетов, есть отдельный небольшой зал, который создают атмосферу уюта

ВЛАДИВОСТОК. 8 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Название предприятия «ООО «ВК» кафе «Лотос» приморского города Арсеньев можно расшифровать двояко: «восточная кухня» или «высшее качество» - и то, и другое соответствует действительности.

Привлекает большое количество посетителей то, что здесь над приготовлением изысканных блюд трудятся искусные китайские повара и используются высококачественные продукты.
Для молодежи кафе стало излюбленным местом, где можно вкусно поесть и пообщаться.
Для проведения семейных праздников, банкетов, фуршетов, есть отдельный небольшой зал, который создают атмосферу уюта.

Кафе «Лотос» - одно из трех предприятий Татьяны Поляковой, второе - кафе «Блюз» расположенно в гостинице «Таежная» и известно замечательной русской кухней, а третье - ресторан, который будет называться «Классика», скоро откроется (заканчиваются ремонтные и дизайнерские работы).

В кафе «Блюз» проходят праздничные мероприятие самого разного уровня и различной тематики от частных праздников, таких как свадьбы, дни рождения, фуршеты, юбилеи, вечеринки до детских праздников и корпортаивных мероприятий.
Кроме собственного бизнеса, Татьяна Юрьевна уже год возглавляет Совет предпринимателей города Арсеньева, который насчитывает в своем составе 80 человек.75 % деятельности Совета - благотворительность. В круг организаций, которым оказывает помощь Совет предпринимателей, входят ветераны, детские дома, школы, малоимущие семьи.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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