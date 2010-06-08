Кафе "Лотос" из Арсеньева – "восточная кухня", или "высшее качество"

В кафе «Блюз» проходят праздничные мероприятие самого разного уровня и различной тематики от частных праздников, таких как свадьбы, дни рождения, фуршеты, юбилеи, вечеринки до детских праздников и корпортаивных мероприятий.

Кроме собственного бизнеса, Татьяна Юрьевна уже год возглавляет Совет предпринимателей города Арсеньева, который насчитывает в своем составе 80 человек.75 % деятельности Совета - благотворительность. В круг организаций, которым оказывает помощь Совет предпринимателей, входят ветераны, детские дома, школы, малоимущие семьи.