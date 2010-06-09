"АзАрт" из Арсеньева стал лауреатом краевого конкурса

«В этом году фестиваль в Уссурийске собрал рекордное число участников со всего Приморья - 60 творческих коллективов. Более 80-ти участников представили на суд жюри 103 номера, среди которых - вокал, хореография, художественное чтение», сообщила РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь Арсеньевского городского округа Ольга Диденко.

Арсеньевский коллектив показал два танца в стиле степ, которые высоко оценили члены жюри. В итоге «АзАрт» стал лауреатом I степени фестиваля.

Как рассказал руководитель коллектива Сергей Храмченко, участницы танцевального коллектива - а это девочки 13-14 лет - очень рады своему успеху. Этот коллектив еще молод. Нынешний состав «АзАрта» занимается чуть больше года. Тем более приятно, что усилия руководителя и юных участниц увенчались успехом.

Название коллектива расшифровывается так: «Азы Артистизма». Действительно, как показал конкурс, юным участникам ансамбля не занимать ни артистизма, ни азарта!