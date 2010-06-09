"АзАрт" из Арсеньева стал лауреатом краевого конкурса

Posted 8 июня 2010, 22:24
Published 8 июня 2010, 22:24
Modified 17 сентября 2022, 12:18
Updated 17 сентября 2022, 12:18
ВЛАДИВОСТОК. 9 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Детский танцевальный коллектив Дворца культуры «Прогресс» «АзАрт» принял участие в IV краевом фестивале юных талантов «Уссурийские звездочки». Арсеньевцы вернулись домой с победой, завоевав диплом лауреатов I степени!
«В этом году фестиваль в Уссурийске собрал рекордное число участников со всего Приморья - 60 творческих коллективов. Более 80-ти участников представили на суд жюри 103 номера, среди которых - вокал, хореография, художественное чтение», сообщила РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь Арсеньевского городского округа Ольга Диденко.
Арсеньевский коллектив показал два танца в стиле степ, которые высоко оценили члены жюри. В итоге «АзАрт» стал лауреатом I степени фестиваля.
Как рассказал руководитель коллектива Сергей Храмченко, участницы танцевального коллектива - а это девочки 13-14 лет - очень рады своему успеху. Этот коллектив еще молод. Нынешний состав «АзАрта» занимается чуть больше года. Тем более приятно, что усилия руководителя и юных участниц увенчались успехом.
Название коллектива расшифровывается так: «Азы Артистизма». Действительно, как показал конкурс, юным участникам ансамбля не занимать ни артистизма, ни азарта!