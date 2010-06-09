Благотворительный фонд Владимира Потанина отметил преподавателей ДВГТУ
9 июня 2010, 01:08
Максимальный размер одного гранта – 170000 рублей
ВЛАДИВОСТОК. 9 июня. ВОСТОК-МЕДИА - В мае Благотворительный фонд Владимира Потанина подвел итоги грантовых программ для преподавателей за 2009/2010 учебный год: «Программы грантов молодым преподавателям государственных вузов России» и Конкурса индивидуальных грантов «Преподаватель он-лайн».
В Дальневосточном государственном техническом университете по решению экспертного совета Благотворительного фонда В.Потанина победителем конкурса среди молодых преподавателей был признан Цимбельман Никита Яковлевич, доцент кафедры теории сооружений.
Цель программы - поддержка наиболее перспективных молодых педагогов российских государственных вузов, успешно сочетающих научную и преподавательскую деятельность. 2009/2010 учебном году размер одного гранта составил 45 000 рублей. В конкурсе приняли участие 300 человек, 120 из них получили гранты.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-центре университета, в первом конкурсе Благотворительного фонда Владимира Потанина «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОН-ЛАЙН» также победил преподаватель Дальневосточного государственного технического университета Цимбельман Никита Яковлевич. Он получил грант на создание своего сайта, который будет использоваться в учебном процессе. Всего в конкурсе приняли участие 155 человек, 34 преподавателя получили гранты на создание собственных образовательных ресурсов. Максимальный размер одного гранта - 170000 рублей.
Информация о грантополучателях и программах Благотворительного фонда В.Потанина находится на сайте www.fond.potanin.ru
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.