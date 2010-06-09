Детский сад во Владивостоке оккупировали осы

ВЛАДИВОСТОК. 9 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Дикие осы облюбовали площадку возле детского сада № 186 на улице Русской во Владивостоке, сообщили РИА «Восток-Медиа» в городской поисково-спасательной службе.

Существовала реальная угроза жизни и здоровья малышей. Сотрудники детсада обратились за помощью к спасателям. Они выкурили ос и ликвидировали гнездо, располагавшееся на дереве возле здания садика.