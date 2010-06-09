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Posted 8 июня 2010, 23:23

Published 8 июня 2010, 23:23

Modified 17 сентября 2022, 12:18

Updated 17 сентября 2022, 12:18

Детский сад во Владивостоке оккупировали осы

8 июня 2010, 23:23
Сюжет
Происшествие
Пришлось вызывать на помощь спасателей

ВЛАДИВОСТОК. 9 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Дикие осы облюбовали площадку возле детского сада № 186 на улице Русской во Владивостоке, сообщили РИА «Восток-Медиа» в городской поисково-спасательной службе.
Существовала реальная угроза жизни и здоровья малышей. Сотрудники детсада обратились за помощью к спасателям. Они выкурили ос и ликвидировали гнездо, располагавшееся на дереве возле здания садика.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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