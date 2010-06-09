"Inopressa": Почему некоторые евреи предпочитают жить в Биробиджане?

Оптимистичные настроения в Биробиджане подогревает бум экспорта сельскохозяйственной продукции и сырья в Китай, отмечает газета. Профессор израильского университета Бар-Илан Борис Котлерман два года проводил в Биробиджане летнюю школу идиша для ученых, но в прошлом году дело заглохло. Власти по-настоящему не заинтересованы в возрождении еврейской республики, пояснил он. Со своей стороны, лидер местной еврейской общины Роман Ледер сказал, что в прошлом году 80 семей уехали, но другие 120 приехали. Сегодня преподавание на идиш ведется только в одной из 14 государственных школ Биробиджана, но еврейская культура и литература изучается во всех», - передает InoPressa.