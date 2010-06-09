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Posted 9 июня 2010, 00:27

Published 9 июня 2010, 00:27

Modified 17 сентября 2022, 12:18

Updated 17 сентября 2022, 12:18

"Inopressa": Почему некоторые евреи предпочитают жить в Биробиджане?

9 июня 2010, 00:27
Сегодня область переживает определенное возрождение благодаря переселению евреев из Израиля

БИРОБИДЖАН. 9 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Журналист американской газеты The Christian Science Monitor посетил дальневосточный город Биобиджан. Материал об этом одном из самых интересных российских городов издание публикует в своем последнем номере.

«На первый взгляд столица Еврейской автономной области Биробиджан ничем не выделяется среди других городов Сибири: массивный памятник Ленину, монумент, посвященный павшим воинам, и ветшающие многоэтажки советских времен» - , пишет корреспондент The Christian Science Monitor Альфонсо Дэниэлс.

"Но тут замечаешь, что повсюду еврейская символика - в пейзаже главной площади доминирует огромная менора, на вокзале надпись "Добро пожаловать в Биробиджан" - на идиш.

Стоит отметить, что Еврейскую автономную область создал здесь Сталин в качестве альтернативы сионизму в Израиле. В автономию переселились до 18 тыс. евреев, и поначалу еврейская культура здесь процветала. Но вскоре Сталин уничтожил большую часть элиты, и евреи постарались по возможности покинуть эти места. Ныне лишь 6 тыс. из 200 тыс. жителей области называют себя евреями.

Но еврейская мечта в Сибири еще не мертва, и сегодня область переживает определенное возрождение благодаря переселению евреев из Израиля. В новеньком центральном комплексе еврейской общины 60-летний Олег Орошко, проживший в Израиле 10 лет, сказал: "Мы уехали, так как не видели будущего для наших детей, но там мы оказались чужими".

Оптимистичные настроения в Биробиджане подогревает бум экспорта сельскохозяйственной продукции и сырья в Китай, отмечает газета. Профессор израильского университета Бар-Илан Борис Котлерман два года проводил в Биробиджане летнюю школу идиша для ученых, но в прошлом году дело заглохло. Власти по-настоящему не заинтересованы в возрождении еврейской республики, пояснил он. Со своей стороны, лидер местной еврейской общины Роман Ледер сказал, что в прошлом году 80 семей уехали, но другие 120 приехали. Сегодня преподавание на идиш ведется только в одной из 14 государственных школ Биробиджана, но еврейская культура и литература изучается во всех», - передает InoPressa.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Дальний Восток
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