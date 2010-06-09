На федеральную трассу Хабаровск-Владивосток вышли автоматчики

Posted 8 июня 2010, 22:25
Published 8 июня 2010, 22:25
Modified 17 сентября 2022, 12:18
Updated 17 сентября 2022, 12:18
ВЛАДИВОСТОК. 9 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Второй день на подъезде к Владивостоку скапливаются огромные пробки. Из-за вооруженных нападений на милиционеров, произошедших на днях в Приморье, на КП-19 произошло усиление службы, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГИБДД УВД Владивостока.
Пробки скапливаются из-за того, что на КП, расположенном в районе Ботанического сада, уменьшили количество полос для движения. Все милиционеры, дежурящие на посту, одеты в бронежилеты.
По словам сотрудников пресс-службы, усиление началось вчера утром и продолжится также сегодня.
Как сообщает корреспондент РИА "Восток-Медиа" с места события, ведется выборочный досмотр автомобилей и проверка документов. Оправдания по поводу опоздания на работу не принимаются. Сегодня милицейские посты усилены: патрулирование на нескольких участках федеральной трассы ведут группы по 5 -8 милиционеров в зеленых касках, бронижелетах и с автоматами.