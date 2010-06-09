На федеральную трассу Хабаровск-Владивосток вышли автоматчики

Напомним, в Приморье в эти дни идет спецоперация по поимке преступников, нападающих на стражей порядка. В частности, следственные органы края возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников милиции ночью 8 июня в районе села Хвалынка Спасского района с применением огнестрельного оружия.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в Следственном управлении Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Приморскому краю, нападение было совершено на двух сотрудников ДПС ГИБДД ОВД по Спасскому району.