vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июня 2010, 22:25

Published 8 июня 2010, 22:25

Modified 17 сентября 2022, 12:18

Updated 17 сентября 2022, 12:18

На федеральную трассу Хабаровск-Владивосток вышли автоматчики

8 июня 2010, 22:25
Из-за банды, напавшей на милиционеров, на подъезде к Владивостоку образовались огромные пробки

ВЛАДИВОСТОК. 9 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Второй день на подъезде к Владивостоку скапливаются огромные пробки. Из-за вооруженных нападений на милиционеров, произошедших на днях в Приморье, на КП-19 произошло усиление службы, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГИБДД УВД Владивостока.

Пробки скапливаются из-за того, что на КП, расположенном в районе Ботанического сада, уменьшили количество полос для движения. Все милиционеры, дежурящие на посту, одеты в бронежилеты.

По словам сотрудников пресс-службы, усиление началось вчера утром и продолжится также сегодня.

Как сообщает корреспондент РИА "Восток-Медиа" с места события, ведется выборочный досмотр автомобилей и проверка документов. Оправдания по поводу опоздания на работу не принимаются. Сегодня милицейские посты усилены: патрулирование на нескольких участках федеральной трассы ведут группы по 5 -8 милиционеров в зеленых касках, бронижелетах и с автоматами.

Напомним, в Приморье в эти дни идет спецоперация по поимке преступников, нападающих на стражей порядка. В частности, следственные органы края возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников милиции ночью 8 июня в районе села Хвалынка Спасского района с применением огнестрельного оружия.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в Следственном управлении Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Приморскому краю, нападение было совершено на двух сотрудников ДПС ГИБДД ОВД по Спасскому району.
#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика