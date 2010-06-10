Подведены итоги второй гонки крейсерской регаты "Кубка Владивостока"

Об опытности и подготовке гонщиков говорит хотя бы тот факт, что за 500 метров до финиша в классе «Конрад-25P» к нижнему знаку подошло одновременно шесть яхт. И сказать, кто из них финиширует первым, было просто невозможно. Ситуация менялась ежеминутно.