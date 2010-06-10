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Posted 10 июня 2010, 04:11

Published 10 июня 2010, 04:11

Modified 17 сентября 2022, 12:18

Updated 17 сентября 2022, 12:18

Подведены итоги второй гонки крейсерской регаты "Кубка Владивостока"

10 июня 2010, 04:11
Сюжет
Спорт
В зачетной гонке сезона приняло участие 12 яхт класса "Конрад-25Р" и 5 яхт "Platu 25"

ВЛАДИВОСТОК. 10 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Накануне, 9 июня, в яркий солнечный день белоснежные яхты вышли на акваторию Амурского залива на старт второй гонки крейсерской регаты «Кубок Владивостока».

Во второй зачетной гонке сезона приняло участие 12 яхт класса «Конрад-25Р» и 5 яхт «Platu 25».

Многие яхтсмены вернулись с российских и международных соревнований, это во многом объясняло и количество участников, и тот азарт, с которым спортсмены боролись за победу.

С первого знака лидерство захватила яхта «Hi-tech» («Конрад-25P»), но из-за проблем с парусами эта позиция была потеряна. Удачно на первый знак вышла яхта «Диско» с женским экипажем на борту, и в течение всей гонки девушки уверенно держались в шестерке лидеров.

Об опытности и подготовке гонщиков говорит хотя бы тот факт, что за 500 метров до финиша в классе «Конрад-25P» к нижнему знаку подошло одновременно шесть яхт. И сказать, кто из них финиширует первым, было просто невозможно. Ситуация менялась ежеминутно.

К сожалению, не обошлось без фальстартов. Яхту «Depeche Mode» («Platu 25») вытолкнуло течением, которое «шло» против ветра. Драгоценное время было потеряно, но, тем не менее, экипажу удалось справиться с ситуацией, и к финишу«Depeche Mode» пришла второй.

В гонку вносила свои коррективы волна южного направления. В районе Спортивной гавани своенравный характер волн был особенно заметен - с битой и крутой волной было нелегко справиться даже самым опытным участникам гонки.

Высокие результаты в регатах зависят не столько из-за удачно сложившихся обстоятельств, сколько от большой воли к победе, опыта и командной работы.

По словам лидера второй гонки Николая Королева, (яхта «Танго») его победа объясняется слаженной работой экипажа и предварительными «тренировками» команды в регатах, проходивших в Японии и Санкт-Петербурге.

Напоминаем, что третья гонка регаты «Кубок Владивостока» состоится в следующую среду, 16 июня.

Результаты второй гонки:

Класс «Конрад-25Р»

1 место - яхта «Танго», капитан Николай Королев

2 место - яхта «Рок-н-ролл», капитан Илья Ермаков

3 место - яхта «Солист», капитан Денис Гайдаенко

Класс «Platu 25»

1 место - яхта «Second Stage», капитан Юрий Якименко

2 место - яхта «Depeche Mode», Валерий Диченко

3 место - яхта «Наутилус», Михаил Ермаков

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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