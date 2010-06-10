Подведены итоги второй гонки крейсерской регаты "Кубка Владивостока"

Posted 10 июня 2010, 04:11
Published 10 июня 2010, 04:11
Modified 17 сентября 2022, 12:18
Updated 17 сентября 2022, 12:18
ВЛАДИВОСТОК. 10 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Накануне, 9 июня, в яркий солнечный день белоснежные яхты вышли на акваторию Амурского залива на старт второй гонки крейсерской регаты «Кубок Владивостока».
Во второй зачетной гонке сезона приняло участие 12 яхт класса «Конрад-25Р» и 5 яхт «Platu 25».
Многие яхтсмены вернулись с российских и международных соревнований, это во многом объясняло и количество участников, и тот азарт, с которым спортсмены боролись за победу.
С первого знака лидерство захватила яхта «Hi-tech» («Конрад-25P»), но из-за проблем с парусами эта позиция была потеряна. Удачно на первый знак вышла яхта «Диско» с женским экипажем на борту, и в течение всей гонки девушки уверенно держались в шестерке лидеров.
Об опытности и подготовке гонщиков говорит хотя бы тот факт, что за 500 метров до финиша в классе «Конрад-25P» к нижнему знаку подошло одновременно шесть яхт. И сказать, кто из них финиширует первым, было просто невозможно. Ситуация менялась ежеминутно.
К сожалению, не обошлось без фальстартов. Яхту «Depeche Mode» («Platu 25») вытолкнуло течением, которое «шло» против ветра. Драгоценное время было потеряно, но, тем не менее, экипажу удалось справиться с ситуацией, и к финишу«Depeche Mode» пришла второй.
В гонку вносила свои коррективы волна южного направления. В районе Спортивной гавани своенравный характер волн был особенно заметен - с битой и крутой волной было нелегко справиться даже самым опытным участникам гонки.
Высокие результаты в регатах зависят не столько из-за удачно сложившихся обстоятельств, сколько от большой воли к победе, опыта и командной работы.
По словам лидера второй гонки Николая Королева, (яхта «Танго») его победа объясняется слаженной работой экипажа и предварительными «тренировками» команды в регатах, проходивших в Японии и Санкт-Петербурге.
Напоминаем, что третья гонка регаты «Кубок Владивостока» состоится в следующую среду, 16 июня.
Результаты второй гонки:
Класс «Конрад-25Р»
1 место - яхта «Танго», капитан Николай Королев
2 место - яхта «Рок-н-ролл», капитан Илья Ермаков
3 место - яхта «Солист», капитан Денис Гайдаенко
Класс «Platu 25»
1 место - яхта «Second Stage», капитан Юрий Якименко
2 место - яхта «Depeche Mode», Валерий Диченко
3 место - яхта «Наутилус», Михаил Ермаков