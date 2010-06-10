"Ростехинвентаризация" высаживает во Владивостоке кедры (фоторепортаж)

ВЛАДИВОСТОК. 10 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Представительство ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" в Дальневосточном федеральном округе совместно с учениками средней школы № 74 Владивостока приняли участие в акции "Посади свой кедр".

В рамках акции были приобретены саженцы корейских кедров и высажены на территории города. От представительства предприятия присутствовала начальник общего отдела О. А. Лысенко , активное участие в акции приняли А. Камнева (5 "Г"), И. Усенко (5 "Г"), классный руководитель О. В. Дешевая , К. Богдан (6 "Г"), классный руководитель Н. Н. Ковальчук, А. Лысенко (1 "А") и многие другие дети и взрослые, включая сотрудников Дальневосточного государственного технического университета и помощников депутатов Государственной думы.