В Приморье милиция захватила одного из бандитов

ВЛАДИВОСТОК. 10 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Силами правоохранительных органов в Приморье задержан один из преступников, которые почти неделю терроризируют органы внутренних дел в северо-западных районах края, эту информацию РИА «Восток-Медиа» подтвердили в пресс-службе краевого УВД.

Подробности задержания не афишируются. Тем не менее, из неофициальных источников РИА «Восток-Медиа» стало известно, схвачен самый молодой из бандитов Роман Савченко. Якобы 18-летнего скинхеда схватили у села Михайловское в окрестностях Уссурийска. Эту информацию обещали подтвердить или опровергнуть в службе криминальной милиции УВД сегодня во второй половине дня.

Между тем, уже известны личности всей преступной группировки. Это Роман Муромцев, Роман Савченко, Александр Ковтун, Александр Сладких и Андрей Сухорада. Их возраст от 32 до 18 лет. Один из них имеет опыт боевых действий в горно-лесной местности на Северном Кавказе, еще один дезертировал из соединения специального назначения. Они вооружены автоматом Калашникова, гладкоствольным и нарезным оружие, есть ножи и спецсредства.

Бандиты очень опасны. Если раньше они нападали только на сотрудников правоохранительных органов, то сейчас нападают и на мирных жителей.