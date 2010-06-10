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Posted 10 июня 2010, 04:16

Published 10 июня 2010, 04:16

Modified 17 сентября 2022, 12:18

Updated 17 сентября 2022, 12:18

Владивостокский клуб друзей Лариссы Андерсен проведет литературный вечер

10 июня 2010, 04:16
В программе вечера – рассказ о творческом и эмигрантском пути поэтессы

ВЛАДИВОСТОК. 10 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Музей имени В.К. Арсеньева и Клуб друзей Лариссы Андерсен проводит вечер «По земным лугам Лариссы Андерсен».

Ларисса Андерсен - известная поэтесса и танцовщица восточной ветви русской эмиграции, наша землячка. Она родилась в Хабаровске, жила во Владивостоке. В октябре 1922 года с острова Русский отправилась в свое пожизненное эмигрантское плавание, отдав 34 года Китаю, где состоялась как поэт. С восторгом о ее стихах отзывались А.Вертинский, И. Одоевцева, В. Перелешин, Е. Евтушенко. Большую известность Ларисса Андерсен снискала также как характерная танцовщица.

Последние 40 лет Л. Андерсен живет во Франции. В 2007 году она вернулась на родину, в Россию - своими стихами, опубликованными в книге «Одна на мосту» наряду с воспоминаниями и эпистолярным наследием (издательство «Русский путь», Москва).

В программе вечера - рассказ о творческом и эмигрантском пути Л.Андерсен, о работе Клуба друзей Лариссы Андерсен (создан в 2008 г.) по сохранению и пропаганде литературного наследия круга поэтов-чураевцев.

Украшением вечера станут стихи Лариссы Андерсен, «ретроспективный» показ двух ее танцев в костюмах, сохранившихся на «французском чердаке».

Один из танцевальных нарядов Ларисса Андерсен передала в подарок к юбилеям города и музея им. В.К. Арсеньева. Он будет торжественно вручен в завершении вечера.

Мероприятие состоится 17 июня в 17.00

Справки по телефону 41-11-73.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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