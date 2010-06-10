Владивостокский клуб друзей Лариссы Андерсен проведет литературный вечер

Ларисса Андерсен - известная поэтесса и танцовщица восточной ветви русской эмиграции, наша землячка. Она родилась в Хабаровске, жила во Владивостоке. В октябре 1922 года с острова Русский отправилась в свое пожизненное эмигрантское плавание, отдав 34 года Китаю, где состоялась как поэт. С восторгом о ее стихах отзывались А.Вертинский, И. Одоевцева, В. Перелешин, Е. Евтушенко. Большую известность Ларисса Андерсен снискала также как характерная танцовщица.