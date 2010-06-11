Американский самолет "Дуглас", найденный в дальневосточной тайге, может стать воинским монументом

ХАБАРОВСК. 11 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Увековечить память американских летчиков, доставлявших в СССР в годы Второй мировой войны военные грузы, предлагает администрация района имени Лазо Хабаровского края. Монументом, который может появиться в дальневосточной столице, станет знаменитый самолет союзников «Дуглас», известный впоследствии в Советском Союзе как Ли-2.

Вот что говорится в письме районной администрации, направленном на имя начальника Дальневосточного регионального центра МЧС России:

«В 150 километрах от поселка Сукпай, в районе реки Яа, находится самолет Ли-2 (Дуглас), совершивший в годы Великой Отечественной войны вынужденную посадку при доставке грузов по ленд-лизу из США в Россию. Просим рассмотреть возможность подъема и доставки данного самолета в Хабаровск для дальнейшей реставрации и увековечивания памяти подвига летчиков наших союзников».

Газета «Приамурские ведомости», опубликовавшая этот рассказ, уточняет, что в данной истории существуют свои «нюансы». Так, местные охотники побывали в указанном квадрате вблизи реки Яа, сделали снимки упавшего летательного аппарата и тем самым заронили сомнение - а тот ли это самолет, о котором сделали заключение те, кто побывал там ранее. По всем признакам лежащий на мари самолет - Ил-14. По достоверным данным, в начале шестидесятых годов прошлого столетия именно в этом месте в ходе пожара одного из двигателей совершил вынужденную посадку пролетавший здесь борт. Пилоты остались живы, более того, исправный двигатель был снят и доставлен на базу. С годами самолет заметно погрузился в марь, но на борту, как утверждают очевидцы, отчетливо просматривается его бортовой номер. Последнее время к месту падения не раз пробирались металлисты, намереваясь поживиться таежной находкой, но из-за дальности расстояния их походы оказывались безуспешными.

И все-таки окончательную «точку» в этом «сюжете» ставить рано. «Ил» это или «»Дуглас», упавший в годы войны, должны определить специалисты во время официальной экспедиции на реку Яа. Лишь на месте удастся окончательно разобраться с «происхождением» таежной находки, передает РИА «Восток-Медиа».