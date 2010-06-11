Губернатор Сахалина поздравил земляков с Днем России

В поздравлении говорится: «Дорогие друзья! Я искренне поздравляю вас с государственным праздником - Днем России. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей, живущих в нашей стране. Он не имеет политической окраски и объединяет всех россиян, вне зависимости от их возраста и предпочтений. Всех тех, кто по-настоящему любит и уважает свою страну. Поэтому эта дата символизирует народное единство и нашу ответственность за судьбу Родины.