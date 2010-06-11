Губернатор Сахалина поздравил земляков с Днем России

Posted 10 июня 2010, 22:44
Published 10 июня 2010, 22:44
Modified 17 сентября 2022, 12:16
Updated 17 сентября 2022, 12:16
ЮЖНО-САХАЛИНСК. 11 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Губернатор Сахалинской области поздравил жителей островного региона с государственным праздником - Днем России.
В поздравлении говорится: «Дорогие друзья! Я искренне поздравляю вас с государственным праздником - Днем России. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей, живущих в нашей стране. Он не имеет политической окраски и объединяет всех россиян, вне зависимости от их возраста и предпочтений. Всех тех, кто по-настоящему любит и уважает свою страну. Поэтому эта дата символизирует народное единство и нашу ответственность за судьбу Родины.
В этом празднике есть частица нашей души и труда. Мы ясно осознаем, что только от нас зависит счастье и благополучие Отечества, его экономическая мощь и международный авторитет. Россия должна и впредь оставаться в числе великих держав современности.
Я от всей души поздравляю вас с государственным праздником - Днем России. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, личного счастья, успехов в труде и благополучия. Слава великой России! С праздником, дорогие земляки!».