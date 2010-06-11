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Posted 11 июня 2010, 02:20

Published 11 июня 2010, 02:20

Modified 17 сентября 2022, 12:16

Updated 17 сентября 2022, 12:16

Инвестиционная бизнес-сессия Хабаровского края приглашает предпринимателей и инвесторов

11 июня 2010, 02:20
На ней представят проекты в металлургическом производстве, рыбоводстве, производстве напитков, продуктов питания и косметических препаратов

ХАБАРОВСК. 11 июня. ВОСТОК-МЕДИА - 17 июня состоится IV инвестиционная бизнес-сессия Хабаровского края. Ее организатором выступает автономная некоммерческая организация «Дальневосточное агентство содействия инновациям» при поддержке министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-центре правительства края, инвестиционные бизнес-сессии - это современный инструмент инновационной экономики, позволяющий предпринимателям и руководителям предприятий, частным и институциональным инвесторам диверсифицировать свой капитал и найти новые возможности получения высоких доходов. На инвестиционных сессиях можно подробно ознакомиться с инновационными идеями, найти новых деловых партнеров, рассмотреть возможности собственного участия в высокодоходном инновационном бизнесе.
Ранее прошедшие инвестиционные бизнес-сессии Хабаровского края показали высокую результативность и интерес к этим мероприятиям со стороны предпринимателей. По нескольким инновационным проектам, представленных на бизнес-сессиях, был налажен совместный бизнес, ряд предпринимателей смогли найти новых поставщиков и покупателей своей продукции.
На IV инвестиционной бизнес-сессии Хабаровского края будут представлены перспективные инновационные проекты, прошедшие технологический аудит, имеющие высокие расчетные показатели доходности и патентную чистоту, находящиеся на стадиях "seed" и "start-up". Это проекты, реализация которых планируется в Хабаровском крае в областях металлургического производства, рыбоводства, производства напитков, продуктов питания и косметических препаратов.
Технико-экономические обоснования проектов готовились менеджерами «Дальневосточного агентства содействия инновациям», которые также взяли на себя функцию последующего сопровождения и мониторинга бизнес-проектов, в целях максимального снижения рисков инвесторов и предпринимателей.
К участию в IV инвестиционной бизнес-сессии Хабаровского края приглашаются предприниматели, частные и институциональные инвесторы. По вопросам участия обращайтесь в отдел научно-технических программ и инноваций министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края по телефону (4212) 306-375, или в «Дальневосточное агентство содействия инновациям» по телефону (4212) 305-611.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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