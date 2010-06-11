В Хабаровске единороссы отметят День России шествием и митингом

ХАБАРОВСК. 11 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Члены фракции «Единая Россия» в Законодательной думе Хабаровского края, городские общественники, депутаты всех уровней власти, ветеранские и молодежные движения отметят День России праздничным шествием, организованным региональным исполкомом партии «Единая Россия».

Колонны начнут движение с площади Ленина Хабаровска по проезжей части ул. Муравьева Амурского до Комсомольской площади, где завершится торжественным митингом, в котором примет участие около 1500 человек. Возглавит колонну губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. С приветственным словом к горожанам обратится секретарь регионального политического совета партии «Единая Россия» Сергей Хохлов.

Начало праздничного шествия с площади Ленина в 11:00