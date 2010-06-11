Во Владивостоке возле фуникулера открылся подземный переход

ВЛАДИВОСТОК. 11 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке у верхней точки фуникулера открылся новый подземный переход. Временный навесной металлический пешеходный переход вначале проспекта Красоты демонтирован за ненадобностью.

Как сообщил РИА «Восток-Медиа» начальник линейно-строительного участка № 3 "Тихоокеанской мостостроительной компании" Иван Лавриков, все работы возле фуникулера и сдача в эксплуатацию объектов проводятся четко в графике.

Новый подземный переход имеет сложную конструкцию. Есть основной пешеходный проход под дорогой длиной 18 метров. Он выводит от фуникулера к открытой площадке для отдыха. От этого кольца ведут три подземных перехода в сторону учебных корпусов ДВГТУ, библиотеки университета и улицы Гоголя. Все благоустроено, уложена брусчатка и облицовочная плитка, проведено освещение. А главное - обеспечена безопасность пешеходов.