Цель новой концепции развития села в Приморье – повышение уровня жизни населения

ВЛАДИВОСТОК. 14 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Депутатские слушания, посвященные обсуждению проекта концепции устойчивого развития сельских территорий Приморского края на период до 2020 года состоялись в стенах Приморского научно-исследовательского института сельского хозяйства в поселке Тимирязевский Уссурийского городского округа. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Законодательного Собрания Приморского края.

Выступая с приветственным словом, перед началом заседания, спикер парламента Виктор Горчаков отметил, что сегодня в сельском хозяйстве в крае наметился положительный сдвиг. «Теперь необходимо, чтобы этот рост стал устойчивым. В приморской глубинке проживает около 400 тысяч человек. Эти люди имеют право на достойную жизнь, и мы должны создать им все необходимые условия для проживания, качественного медицинского обслуживания, образования, труда. Наша сегодняшняя встреча должна стать стартовой площадкой для реализации этих целей".

В мероприятии, организованном Законодательным Собранием Приморского края, приняли участие вице-губернатор Приморского края Игорь Улейский, председатели профильных комитетов Сергей Сидоренко и Виктор Рева, депутаты Татьяна Заболотная, Александр Ермолаев, Виктор Белозеров, Валентина Каткова, а также представители департаментов краевой администрации и поселений, ученые и специалисты отрасли.

В ходе слушаний были представлены доклады на темы: "О развитии сельскохозяйственного производства в сельской местности Приморского края до 2020 года как основном факторе создания новых рабочих мест, самозанятости сельского населения и наполнения бюджетов муниципальных образований", "О разработке генпланов по развитию социальной сферы и инженерной инфраструктуры Приморского села и развитии жилищного строительства на селе до 2020 года", "Об оптимизации сети общеобразовательных учреждений в сельской местности Приморского края до 2020 года", "О развитии сети учреждений медико-санитарной помощи в сельской местности Приморского края до 2020 года", "О развитии телекоммуникационных сетей в сельской местности Приморья до 2020 года" и др.

В числе проблем, связанных с ухудшением условий жизни на селе были названы несогласованность существующих программ на краевом и муниципальном уровне, выделение бюджетных средств на нужды села по остаточному принципу, отсутствие доступа жителей сел к финансовым и кредитным ресурсам, ограниченность доступа к рынкам сбыта сельскохозяйственной продукции, отсутствие средств для пополнения материально технической базы, дефицит специалистов в глубинке и другие.

По итогам 2009 года, объем производства продукции сельского хозяйства составил 21,6 млрд. рублей, темп роста - 108,5% к уровню 2008 года. Произведено мяса 50,9 тыс. тонн (105,2% к уровню 2008 года), яиц - 285,0 млн. штук (109,7% к уровню 2008 года), собрано сои - 125,7 тыс. тонн, риса - 40,9 тыс. тонн, картофеля- 369,6 тыс. тонн. В то же время, уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры на селе в Приморском крае остается крайне низким. За последние 17 лет число школ уменьшилось на 41 единицу, детских садов - на 203, участковых больниц- на 27, обеспеченность сельского населения больничными койками на 10 тысяч жителей составляет менее 40 процентов, а амбулаториями - на 35 процентов от городского уровня. Около трети сельских населенных пунктов не имеют подъездов по дорогам с твердым покрытием.

Для решения накопившихся проблем необходима реализация соответствующей государственной политики. В связи с этим особое значение имеет разработка проекта концепции устойчивого развития сельских территорий, которая должна содержать анализ современного состояния и тенденции развития сельских территорий, устанавливать цели, задачи, основные направления политики устойчивого развития сельских территорий и механизмы ее реализации.

"На территории края работают программы поддержки сельскохозяйственного производства и социального развития села, - рассказывает председатель комитета Законодательного Собрания по продовольственной политике и природопользованию Сергей Сидоренко. - Но мы не совсем удовлетворены тем, как они реализуются. Необходимо увеличивать уровень финансовых вливаний в село. Новая, разрабатываемая концепция отличается именно тем, что во главу угла поставлен человек. Целевой индикатор будущей программы будет определяться ни в тоннах зерна, ни в литрах молока или в километрах дорог, а в уровне жизни селян и их трудовой занятости. Эти показатели будут отражать всю сущность проблем сельских территорий. Мы настроены на то, чтобы до конца 2010 года окончательно разработать эту концепцию и утвердить ее на территории края, чтобы уже в бюджете следующего года закладывалось больше денег на развитие сельских территорий".

"Степень сложности программы по поддержке села увеличивается, добавляется финансовый ресурс, - поясняет председатель Законодательного Собрания Приморья Виктор Горчаков. - Качественное отличие концепции - комплексный подход к изменению условий проживания на селе, к тому, как удержать жителей села на местах, ведь там рождается наш продовольственный продукт. Сейчас невозможно сравнивать, как живут фермеры и производители сельскохозяйственной продукции у нас и на западе. Необходимо менять эту ситуацию. То, что программ существует много, это неплохо. Главное чтобы они работали и способствовали в целом улучшению жизни на селе. Что касается определенного пессимизма, которой есть у людей - он имеет для этого базу за прошедшие 15 лет. Мы должны попытаться изменить философию свою и людскую".

По мнению председателя Думы Черниговского муниципального района Николая Качура, поднимать село необходимо с помощью создания рабочих мест: "Остро стоит вопрос с жильем и "социалкой". Если эти вопросы будут решены, народ никогда не покинет село. Кроме того, нужно уходить от дворовых хозяйств. Для это необходимо ставить перед местными сельскохозяйственными производителями конкретные задачи. Сегодня наши фермеры поставляют свою продукцию в детские сады, школы и только. В магазинах полки заняты уже не нашей продукцией. Поэтому необходимо увеличивать объемы сельскохозяйственного производства".

Депутат профильного комитета краевого парламента Татьяна Заболотная считает, что говоря о развитии сельских территорий нельзя забывать и о экологической составляющей: "Этот вопрос касается многих аспектов: безопасности селян проживающих на территории Приморья, обеспечения их чистой питьевой водой, защитой от наводнений и борьбы с переизбытком отходов. Еще одна проблема - трудности малого и среднего бизнеса на селе. Необходимо продумать пути, чтобы технические регламенты не становились удавкой для начинающих сельских предпринимателей".

Приятным моментом депутатских слушаний стало награждение научных сотрудников и аспирантов кафедр Приморского научно-исследовательского института сельского хозяйства Почетными грамотами Законодательного Собрания. Кроме того, все участники депутатских слушаний приняли участие в экскурсии по учебно-опытным участкам посевов зерновых, проведенной директором института академиком Анатолией Чайкой.

В итоге участники мероприятия приняли проект соответствующих рекомендаций, в которых Законодательному Собранию Приморского края предлагается совместно с Администрацией Приморского края обобщить все прозвучавшие предложения по устойчивому развитию сельских территорий муниципальных районов и городских округов на период до 2020 года. Кроме того Администрации Приморского края рекомендуется:

1) разработать и утвердить долгосрочную целевую программу "Социальное развитие села на 2011-2013 годы";

2) активизировать работу по межведомственному взаимодействию между краевыми органами исполнительной власти;

3) разработать специальные комплексные меры по развитию потребительской кооперации;

4) разработать меры по улучшению демографической ситуации в сельской местности в рамках региональных программ демографического развития;

5)ускорить разработку проекта концепции устойчивого развития сельских территорий Приморского края на период до 2020 года. Просить губернатора Приморского края С.М. Дарькина внести проект концепции устойчивого развития сельских территорий Приморского края на период до 2020 года на обсуждение общественности и в Законодательное Собрание Приморского края в срок до 1 октября 2010 года;

Руководителям исполнительных и представительных органов власти муниципальных образований Приморского края предлагается разработать и утвердить на заседаниях представительных органов власти муниципальных образований концепции устойчивого развития сельских территорий муниципальных районов и городских округов на период до 2020 года.