Амурские аграрии говорят о грядущем дефиците фуражного зерна на Дальнем Востоке

БЛАГОВЕЩЕНСК. 15 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Министерство сельского хозяйства Амурской области констатирует срыв плана по севу ранних зерновых. Такая информация позвучала в ходе встречи с аграриями, которая прошла накануне. Хуже всего ситуация в Завитинском и Бурейском районах области. Там засеяно меньше половины и меньше четверти от запланированных площадей соответственно.

Как отметил начальник управления растениеводства и землепользования областного министерства сельского хозяйства Руслан Рукосуев, дело тут даже не столько в тяжелых погодных условиях, которые в этом году сложились на юге дальневосточного региона.

Многие сельхозпроизводители не желают заниматься зерновыми, потому что те не слишком востребованы на сельскохозяйственном рынке. Специалисты министерства с этим не согласны. Зерновые используются круглогодично как корм для птицы и скота, кроме того, амурская продукция популярна и у соседей по региону - хабаровчан и приморцев.

Учитывая, что в соседних краях засеяно меньше половины площадей, определенных под зерновые, в этом году на рынке фуражного зерна будет ощущаться заметный дефицит, что несомненно приведет к увеличению себестоимости продукции животноводства, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Амур-информ».