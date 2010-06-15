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Posted 15 июня 2010, 06:44

Published 15 июня 2010, 06:44

Modified 17 сентября 2022, 12:16

Updated 17 сентября 2022, 12:16

Хабаровские узбеки встревожены событиями в Киргизии, говорят о тысячах погибших

15 июня 2010, 06:44
Губернатор Вячеслав Шпорт встретился с инициативной группой узбекской диаспоры

ХАБАРОВСК. 15 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Довести до руководства страны их просьбу о гуманитарной помощи узбекам и введении миротворческих сил в охваченные беспорядками районы Киргизии обратились сегодня представители узбекской диаспоры к губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту на встрече в правительстве края.
Как сообщает пресс-центр правительства края, накануне около 300 членов узбекской диаспоры собрались у мечети Хабаровска на стихийный митинг, чтобы узнать судьбу родственников, проживающих в городе Оше, Ошской и Джалалабадской областях. Собравшиеся подписали обращение на имя губернатора края и полномочного представителя Президента РФ в ДФО с просьбой вмешаться в события, происходящие в киргизском городе Оше.
"Мы просим помощи у Российской Федерации о введении в город Ош миротворческих сил и доставке гуманитарной помощи. В новостях говорят о 200 погибших, но нам сообщают о тысячах. Там происходит настоящий геноцид. В Хабаровске есть люди, которые уже потеряли родителей, детей, жен, братьев. Они очень сильно встревожены», - рассказали представители диаспоры Вячеславу Шпорту.
По словам губернатора, события в Киргизии - внутреннее дело страны, однако местные и федеральные власти озабочены происходящим. Он пообещал довести позицию узбекской диаспоры до руководства страны, сделать все возможное, чтобы разрешить конфликт в цивилизованном порядке.
«Хабаровский край - многонациональный. Мы понимаем проблемы людей. Сейчас необходимо добиться согласия между узбекской и киргизской диаспорами, чтобы не допустить нарушений общественного порядка», - отметил губернатор.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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