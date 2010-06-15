На Дальнем Востоке объявлен месяц безопасности на воде

ХАБАРОВСК. 15 июня. ВОСТОК-МЕДИА - С 15 июня по 15 июля на Дальнем Востоке пройдёт акция «Месяц безопасности на воде». В течение этого периода сотрудники МЧС России дальневосточного региона будут привлекать внимание населения к необходимости соблюдать правила безопасности на водных объектах.

Начало акции приурочено ко Дню создания Государственной инспекции по маломерным судам. Именно 15 июня 1984 года постановлением Совета Министров РСФСР была создана организация, отвечающая за безопасное использование лодок на водных объектах. За время своего существования ГИМС находилась в ведении самых различных ведомств, а в августе 2003 года Государственная инспекция по маломерным судам была передана в распоряжение МЧС России.

Сегодня в число основных задач ГИМС МЧС России входит не только осуществление государственного и технического надзора за маломерными судами, базами для их стоянок, пляжами и различными переправами, но и обеспечение безопасности людей на водных объектах.

В рамках акции инспекторы планируют провести целый ряд разъяснительных и обучающих мероприятий, в ходе которых расскажут основные правила безопасности на воде. Особое внимание специалисты ГИМС уделят судовладельцам, которым в ходе рейдов будут напоминать о правилах водного движения и о необходимости ежегодного технического освидетельствования лодок и гидроциклов.

Специальные занятия пройдут и в оздоровительных лагерях, санаториях, на пришкольных площадках и в воспитательных центрах. Вместе с преподавателями сотрудники МЧС России расскажут детям разных возрастов основные правила купания в водоёмах и отдыха на берегу, продемонстрируют виды спасательного оборудования, покажут приёмы оказания первой помощи утопающим и объяснят, как можно помочь себе в случае возникновения экстремальных ситуаций.

«Подобная информационно-пропагандистская акция проводится уже второй год и начинается на всей территории Дальнего Востока одновременно, - рассказывает начальник отдела ГИМС Дальневосточного регионального центра МЧС России Валерий Голенок. - Она призвана объединить усилия различных подразделений МЧС России и привлечь внимание населения к проблеме обеспечения безопасности на воде. К сожалению, когда дальневосточники идут на пляж, на рыбалку или просто собираются прокатиться на гидроцикле, не все задумываются о том, какие правила безопасности им необходимо соблюдать. А ведь на сегодняшний день в регионе уже зарегистрировано несколько несчастных случаев с гибелью на водных объектах. И основная причина таких трагедий - пренебрежение собственной безопасностью».

В 2010 году «Месяц безопасности на воде» проводится в рамках Второго Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие Мужества».