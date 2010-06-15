Владивосток примеривается к пятизвёздочным отелям

На Корабельной набережной возводится ещё один пятизвёздочный отель. Это будет 17-этажная гостиница делового типа, рассчитанная также на 250 номеров. Сейчас на стройплощадке ведётся формирование фундамента здания и подготовка к забивке свай в его основание. Всего будет забито 640 свай.