Владивосток примеривается к пятизвёздочным отелям

Posted 14 июня 2010, 23:44
Published 14 июня 2010, 23:44
Modified 15 декабря 2023, 06:47
Updated 15 декабря 2023, 06:47
ВЛАДИВОСТОК. 15 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Пятизвёздочные гостиницы, строящиеся во Владивостоке в рамках подготовки к саммиту АТЭС, планируется ввести в эксплуатацию до конца 2011 года.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе краевой администрации, строители уже приступили к бетонированию перекрытий четвёртого этажа, параллельно ведутся земляные работы на прилегающей территории.
Гостиница на мысе Бурный рассчитана на 250 номеров, здесь также будут расположены спа-салон и фитнес-центр мирового уровня, модные рестораны и бары, другие общественные помещения. По проекту здание гостиницы разноэтажное, максимальная высота - 14 этажей.
На Корабельной набережной возводится ещё один пятизвёздочный отель. Это будет 17-этажная гостиница делового типа, рассчитанная также на 250 номеров. Сейчас на стройплощадке ведётся формирование фундамента здания и подготовка к забивке свай в его основание. Всего будет забито 640 свай.
Со строительством гостиницы на Корабельной набережной связан ещё один проект - реконструкция 36-го причала.
Строительство гостиниц ведётся по графику. Стоимость обоих проектов - 6,5 миллиарда рублей, которые заложены в подпрограмму «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР».
Сергей Дарькин поставил задачу - одновременно со строительством гостиниц решать вопросы обеспечения их транспортной доступности. По поручению губернатора уже разрабатывается проект расширения улицы Набережной, что упростит проезд к гостинице на мысе Бурном. Также губернатор поручил подрядным организациям серьёзно отнестись к вопросам благоустройства прилегающих территорий, а также обеспечить соблюдение сроков и строительства и выполнения всех работ с высоким качеством.
По мнению специалистов, строительство двух пятизвёздочных отелей значительно улучшит ситуацию с обеспеченностью гостиничными номерами во Владивостоке. Сегодня город испытывает нехватку 3,5 тысячи гостиничных мест. Новые гостиницы мирового уровня будут способствовать развитию туризма и расширению деловых контактов. Эксплуатировать гостиницы будет известный сетевой оператор «Хаят».