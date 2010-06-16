"СКА-Энергия" уступила дома волжанам

ХАБАРОВСК. 16 июня. ВОСТОК-МЕДИА - «Энергичные армейцы» из Хабаровска вчера проиграли вчера в родных стенах Нижнему Новгороду со счетом 0:1 в чемпионате страны по футболу в первом дивизионе.

Гол: Берхамов, 46

СКА-Энергия: Козорез, Семёнов, Смирнов (Багаев, 63), Недорезов, Балан (Нестеренко, 69), Запояска, Димидко, Корнилов, Живновицкий (Нечаев, 48), Старков (Никифоров, 40), Кармазиненко

Нижний Новгород: Конюхов, Бендзь, Соловей, Микуцкис, Шпедт, Ваганов (Даниленко, 76), Берхамов (Квасов, 87), Мавлетдинов (Песегов, 90+3), Акопянц, Зюзин, Сальников

Предупреждения: Семёнов, 66; Нестеренко, 79 - Конюхов, 84

Судья: Сергеев (Благовещенск)

Хабаровск. Стадион им. В.И. Ленина

В активе команды 15 очков. И 17 место.