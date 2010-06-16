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Posted 15 июня 2010, 20:55

Published 15 июня 2010, 20:55

Modified 17 сентября 2022, 12:16

Updated 17 сентября 2022, 12:16

"СКА-Энергия" уступила дома волжанам

15 июня 2010, 20:55
Сюжет
Спорт
Хабаровчане решили сменить прописку с первого дивизиона на второй?

ХАБАРОВСК. 16 июня. ВОСТОК-МЕДИА - «Энергичные армейцы» из Хабаровска вчера проиграли вчера в родных стенах Нижнему Новгороду со счетом 0:1 в чемпионате страны по футболу в первом дивизионе.
Гол: Берхамов, 46
СКА-Энергия: Козорез, Семёнов, Смирнов (Багаев, 63), Недорезов, Балан (Нестеренко, 69), Запояска, Димидко, Корнилов, Живновицкий (Нечаев, 48), Старков (Никифоров, 40), Кармазиненко
Нижний Новгород: Конюхов, Бендзь, Соловей, Микуцкис, Шпедт, Ваганов (Даниленко, 76), Берхамов (Квасов, 87), Мавлетдинов (Песегов, 90+3), Акопянц, Зюзин, Сальников
Предупреждения: Семёнов, 66; Нестеренко, 79 - Конюхов, 84
Судья: Сергеев (Благовещенск)
Хабаровск. Стадион им. В.И. Ленина
В активе команды 15 очков. И 17 место.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Спорт
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