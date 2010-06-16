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Posted 15 июня 2010, 21:33

Published 15 июня 2010, 21:33

Modified 17 сентября 2022, 12:16

Updated 17 сентября 2022, 12:16

В избирательном кодексе Приморья изменят порядок распределения мандатов среди краевых депутатов

15 июня 2010, 21:33
С соответствующей инициативой выступила краевая избирательная комиссия

ВЛАДИВОСТОК. 16 июня. ВОСТОК-МЕДИА - В Избирательном кодексе Приморского края изменят порядок распределения мандатов для депутатов Законодательного Собрания.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в краевом избиркоме, корректировка предложена в связи с изменениями в Федеральном законе «О политических партиях».
Согласно изменениям, до распределения депутатских мандатов предложено передать спискам кандидатов, получившим менее 7, но не менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, и не допущенным к распределению мандатов, каждому такому списку кандидатов, передать один депутатский мандат.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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