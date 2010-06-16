В избирательном кодексе Приморья изменят порядок распределения мандатов среди краевых депутатов

ВЛАДИВОСТОК. 16 июня. ВОСТОК-МЕДИА - В Избирательном кодексе Приморского края изменят порядок распределения мандатов для депутатов Законодательного Собрания.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в краевом избиркоме, корректировка предложена в связи с изменениями в Федеральном законе «О политических партиях».

Согласно изменениям, до распределения депутатских мандатов предложено передать спискам кандидатов, получившим менее 7, но не менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, и не допущенным к распределению мандатов, каждому такому списку кандидатов, передать один депутатский мандат.