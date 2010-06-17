Молодежь Владивостока создаст новую версию тельняшки

По мнению организаторов, такой фестиваль формирует имидж Владивостока как морской столицы и помогает сохранить морские традиции города. Кульминацией фестиваля станет дефиле тельняшек на Спортивной гавани. Для участия в фестивале необходимо подать заявку в адрес оргкомитета с приложением фото тельняшки.