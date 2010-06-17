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Posted 16 июня 2010, 23:33

Published 16 июня 2010, 23:33

Modified 17 сентября 2022, 12:16

Updated 17 сентября 2022, 12:16

Молодежь Владивостока создаст новую версию тельняшки

16 июня 2010, 23:33
Победителя назовут на "Фестивале тельняшек", который пройдет в День молодежи

ВЛАДИВОСТОК. 17 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Молодежи Владивостока предлагают разработать собственную версию тельняшки и превратить классический вариант морской одежды в ультрамодную вещь. Кто справился с ролью дизайнера лучше всех, выяснят на праздновании Дня молодежи.

В этом году молодёжный центр управления воспитательной работы ФГОУ ВПО "Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского" при поддержке управления по делам молодёжи администрации Владивостока в рамках празднования Дня молодежи проводят «Фестиваль тельняшек».

По мнению организаторов, такой фестиваль формирует имидж Владивостока как морской столицы и помогает сохранить морские традиции города. Кульминацией фестиваля станет дефиле тельняшек на Спортивной гавани. Для участия в фестивале необходимо подать заявку в адрес оргкомитета с приложением фото тельняшки.

Адрес Оргкомитета: 690059, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 50а,
т. 51-76-96; 8-914-712-1157.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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