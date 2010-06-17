Молодежь Владивостока создаст новую версию тельняшки

Posted 16 июня 2010, 23:33
Published 16 июня 2010, 23:33
Modified 17 сентября 2022, 12:16
Updated 17 сентября 2022, 12:16
ВЛАДИВОСТОК. 17 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Молодежи Владивостока предлагают разработать собственную версию тельняшки и превратить классический вариант морской одежды в ультрамодную вещь. Кто справился с ролью дизайнера лучше всех, выяснят на праздновании Дня молодежи.
В этом году молодёжный центр управления воспитательной работы ФГОУ ВПО "Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского" при поддержке управления по делам молодёжи администрации Владивостока в рамках празднования Дня молодежи проводят «Фестиваль тельняшек».
По мнению организаторов, такой фестиваль формирует имидж Владивостока как морской столицы и помогает сохранить морские традиции города. Кульминацией фестиваля станет дефиле тельняшек на Спортивной гавани. Для участия в фестивале необходимо подать заявку в адрес оргкомитета с приложением фото тельняшки.
Адрес Оргкомитета: 690059, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 50а,
т. 51-76-96; 8-914-712-1157.