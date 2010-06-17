В Приморье проходит акция "Сообщи, где торгуют смертью"

В рамках акции будут действовать 5 «горячих» телефонов. Позвонив на них, приморцы получат консультацию специалистов по вопросам лечения и реабилитации наркобольных, а также смогут высказать свои пожелания и наказы по организации профилактической работы в крае. Отвечать на звонки будут специалисты Приморского краевого наркологического диспансера, Департамента образования и науки Приморского края. Кроме того, продолжит свою работу телефон доверия приморской наркополиции, который будет в автоматическом режиме принимать от граждан информацию о наркопритонах, точках сбыта наркотиков, фактах культивирования наркотикосодержащих растений и других наркопреступлениях.