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Posted 17 июня 2010, 05:47

Published 17 июня 2010, 05:47

Modified 17 сентября 2022, 12:16

Updated 17 сентября 2022, 12:16

В Приморье проходит акция "Сообщи, где торгуют смертью"

17 июня 2010, 05:47
Приморцы получат консультацию специалистов по вопросам лечения и реабилитации наркобольных, а также смогут высказать свои пожелания и наказы по организации профилактической работы в крае

ВЛАДИВОСТОК. 17 июня. ВОСТОК-МЕДИА - С 10 по 26 июня в Департаменте образования и науки Приморского края, краевом наркодиспансере, УВД и УФСКН РФ по Приморскому краю будут действовать 5 «горячих линий» по проблемам наркомании и наркопреступности.

В рамках акции будут действовать 5 «горячих» телефонов. Позвонив на них, приморцы получат консультацию специалистов по вопросам лечения и реабилитации наркобольных, а также смогут высказать свои пожелания и наказы по организации профилактической работы в крае. Отвечать на звонки будут специалисты Приморского краевого наркологического диспансера, Департамента образования и науки Приморского края. Кроме того, продолжит свою работу телефон доверия приморской наркополиции, который будет в автоматическом режиме принимать от граждан информацию о наркопритонах, точках сбыта наркотиков, фактах культивирования наркотикосодержащих растений и других наркопреступлениях.

Полученная информация будет поступать в штаб акции и оперативно проверяться. Свои «горячие» телефоны будут действовать и во всех муниципальных образованиях Приморья. Главная цель акции - привлечь внимание населения к проблеме, активизировать участие всех приморцев в антинаркотической работе и, конечно же, уменьшить количество точек наркосбыта в Приморском крае.

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» проходит в соответствии с Планом мероприятий ФСКН России на 2010 год одновременно во всех регионах страны. Акция проводится в третий раз, в прошлом году за время ее проведения на «горячие телефоны» поступило 730 обращений граждан. По итогам акции наркополицейские ликвидировали 26 точек сбыта наркотиков и 10 наркопритонов.

Акция неслучайно проходит в летний период, ведь именно с наступлением летних каникул дети и подростки в наибольшей степени предоставлены самим себе, а следовательно, возрастает риск их вовлечения в наркоманию и наркопреступность, да и в любую другую противоправную деятельность. Поэтому в первый летний месяц, помимо самой акции, запланировано множество профилактических мероприятий для молодежи. Акция завершается 26 июня - в Международный день борьбы с наркоманией, к которому также приурочено множество событий.

«Горячие линии» акции «Сообщи, где торгуют смертью»

1) Проконсультироваться по вопросам выявления, лечения и реабилитации наркобольных:

  • Приморский краевой наркологический диспансер, приемное отделение 45-47-61 (круглосуточно)
  • Наркологический центр «Феникс» 38-64-64 (круглосуточно)

2) Сообщить о преступлениях, связанных с наркотиками:

  • Телефон доверия наркоконтроля 45-45-30 (круглосуточно)
  • E-mail: narkopress@mail.ru

3) Задать вопросы и высказать предложения по проведению профилактической работы в образовательных учреждениях, «группах риска», принять участие в организации профмероприятий:

  • Департамент образования и науки Приморского края 43-33-13 (с 9:00 до 18:00 в рабочие дни)
  • УФСКН России по Приморскому краю, отдел межведомственного взаимодействия в сфере профилактики наркомании 45-84-18 (с 8:30 до 17:30 в рабочие дни)
#Денис Объедкин#Новости#Общество
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