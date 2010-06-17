В Приморье проходит акция "Сообщи, где торгуют смертью"

Posted 17 июня 2010, 05:47
Published 17 июня 2010, 05:47
Modified 17 сентября 2022, 12:16
Updated 17 сентября 2022, 12:16
ВЛАДИВОСТОК. 17 июня. ВОСТОК-МЕДИА - С 10 по 26 июня в Департаменте образования и науки Приморского края, краевом наркодиспансере, УВД и УФСКН РФ по Приморскому краю будут действовать 5 «горячих линий» по проблемам наркомании и наркопреступности.
В рамках акции будут действовать 5 «горячих» телефонов. Позвонив на них, приморцы получат консультацию специалистов по вопросам лечения и реабилитации наркобольных, а также смогут высказать свои пожелания и наказы по организации профилактической работы в крае. Отвечать на звонки будут специалисты Приморского краевого наркологического диспансера, Департамента образования и науки Приморского края. Кроме того, продолжит свою работу телефон доверия приморской наркополиции, который будет в автоматическом режиме принимать от граждан информацию о наркопритонах, точках сбыта наркотиков, фактах культивирования наркотикосодержащих растений и других наркопреступлениях.
Полученная информация будет поступать в штаб акции и оперативно проверяться. Свои «горячие» телефоны будут действовать и во всех муниципальных образованиях Приморья. Главная цель акции - привлечь внимание населения к проблеме, активизировать участие всех приморцев в антинаркотической работе и, конечно же, уменьшить количество точек наркосбыта в Приморском крае.
Акция «Сообщи, где торгуют смертью» проходит в соответствии с Планом мероприятий ФСКН России на 2010 год одновременно во всех регионах страны. Акция проводится в третий раз, в прошлом году за время ее проведения на «горячие телефоны» поступило 730 обращений граждан. По итогам акции наркополицейские ликвидировали 26 точек сбыта наркотиков и 10 наркопритонов.
Акция неслучайно проходит в летний период, ведь именно с наступлением летних каникул дети и подростки в наибольшей степени предоставлены самим себе, а следовательно, возрастает риск их вовлечения в наркоманию и наркопреступность, да и в любую другую противоправную деятельность. Поэтому в первый летний месяц, помимо самой акции, запланировано множество профилактических мероприятий для молодежи. Акция завершается 26 июня - в Международный день борьбы с наркоманией, к которому также приурочено множество событий.
«Горячие линии» акции «Сообщи, где торгуют смертью»
1) Проконсультироваться по вопросам выявления, лечения и реабилитации наркобольных:
2) Сообщить о преступлениях, связанных с наркотиками:
3) Задать вопросы и высказать предложения по проведению профилактической работы в образовательных учреждениях, «группах риска», принять участие в организации профмероприятий: