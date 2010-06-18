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Posted 18 июня 2010, 02:57

Published 18 июня 2010, 02:57

Modified 17 сентября 2022, 12:16

Updated 17 сентября 2022, 12:16

Джип-амфибия поплывет из Владивостока в Ледовитый океан (фоторепортаж)

18 июня 2010, 02:57
Экипаж "Шинтоп Трофи 2010" намерен попасть в "Книгу рекордов Гинесса"
ВЛАДИВОСТОК. 18 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Приморские экстремалы отправились сегодня с Корабельной набережной Владивостока в уникальную экспедицию «От Тихого до Ледовитого».

Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» с места события, экипаж «Шинтоп Трофи 2010», состоящий из командира Артема Канивец и штурмана Дмитрия Царева доедет на внедорожнике «Стремительный» до Якутска, а потом, установив на него подушки-поплавки, отправится вплавь по Колыме к Северному Ледовитому океану.

В Якутске к приморцам присоединятся экипажи из Омска и Новосибирска на аналогичных машинах-амфибиях. По суще все они доедут до поселка Сеймчан Магаданской области, а затем отправятся по Колыме вплавь. Точка финиша - место впадения реки в Северный Ледовитый океан. Общий водный маршрут экспедиции - около 1500 километров.

Старт в Якутске намечен на 1 июля. Планируется, что оттуда экипажи пробудут в пути еще около 20 дней. До Якутска приморцев будут сопровождать еще два автомобиля и машина группы технической поддержки. На реке вместе с ними будет идти плот сопровождения.

«Точно прогнозировать, сколько дней займет экспедиция, сложно, ведь это происходит впервые в мире», - говорит заместитель руководителя оргкомитета Анастасия Сидельникова.

Члены экипажа повезут в машине бутылку с водой из Тихого океана, которую они набрали у причала Корабельной набережной. Когда они доберутся до места назначения, воду выльют Северный Ледовитый океан, тем самым символически обозначив слияние двух океанов.

По окончании «Шинтоп Трофи 2010» будет претендовать на место в «Книге рекордов Гинесса», как самая протяженная экспедиция водно-моторного формата.
#Денис Объедкин#Новости#Общество
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