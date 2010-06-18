Молодежь Хабаровского края объединят единым информационным пространством

ХАБАРОВСК. 18 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Министерство молодежной политики, спорта и туризма Хабаровского края намерено создать Интернет-версию краевых молодежных СМИ на базе студенческого портала «Ты в центре».

Как сообщает пресс-центр правительства Хабаровского края со ссылкой на агентство «Интерфакс», такое предложение высказал на заседании коллегии министерства первый заместитель председателя комитета по молодежной политике Денис Митрофанов.

«Развитие молодежной Интернет-инфраструктуры является обязательным условием для информационной открытости органов власти и конструктивного взаимодействия с молодежью», - считает Д. Митрофанов.

Он также отметил, что создание онлайн-версий СМИ для молодежи обеспечит более широкий доступ студентов и школьников к происходящим событиям.

Краевой молодежный Интернет-портал «Ты в центре» был создан в начале 2009 года. Его информационное наполнение обеспечивают журналисты всех районов края. За время работы портала его посетили 24 тыс. человек.

Помимо электронных версий молодежных изданий на портале планируется размещать методическую информацию для работников молодежных муниципальных центров и страницы молодежных общественных объединений.