На Корейском полуострове разгорается новый конфликт?

Тем временем, в Интернете уже появились предположения, что к инциденту могут быть причастны северокорейские военные. Напомним, что недавно войска КНДР торпедировали южнокорейское судно, кроме того, по оценкам военных экспертов, политика Северной Кореи направлена на разжигание розни между двумя корейскими государствами. В связи с этим все больше людей задаются вопросом: до коих пор мировое сообщество будет терпеть все «проделки» государства-террориста, каковым по сути является КНДР?