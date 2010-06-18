На Корейском полуострове разгорается новый конфликт?

Posted 18 июня 2010, 05:33
Published 18 июня 2010, 05:33
Modified 17 сентября 2022, 12:16
Updated 17 сентября 2022, 12:16
ВЛАДИВОСТОК. 18 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Близ западного побережья Южной Кореи в море упал истребитель F-5 военно-воздушных сил республики. Самолет выполнял учебный полет и возвращался на базу.
Как заявил представитель национальных ВВС, судьба двух пилотов и причина аварии неизвестны.
Как передает ИТАР-ТАСС, начата поисково-спасательная операция с использованием вертолетов.
Тем временем, в Интернете уже появились предположения, что к инциденту могут быть причастны северокорейские военные. Напомним, что недавно войска КНДР торпедировали южнокорейское судно, кроме того, по оценкам военных экспертов, политика Северной Кореи направлена на разжигание розни между двумя корейскими государствами. В связи с этим все больше людей задаются вопросом: до коих пор мировое сообщество будет терпеть все «проделки» государства-террориста, каковым по сути является КНДР?