"Северный Артек" вышел на новый уровень

Posted 18 июня 2010, 03:38
Published 18 июня 2010, 03:38
Modified 17 сентября 2022, 12:16
Updated 17 сентября 2022, 12:16
ВЛАДИВОСТОК. 18 июня. ВОСТОК-МЕДИА - В Магаданской области вторую жизнь получил загородный детский оздоровительный комплекс «Северный Артек».
Колыма выполнила поручение Президента Российской Федерации по сохранению загородной оздоровительной базы для детей и подростков.
Сегодня губернатор области Николай Дудов открыл первую смену в детско-юношеском оздоровительном центре «Северный Артек», он вручил ребятам золотой ключ от Города мастеров. Именно так будет называться первая смена в оздоровительном центре. За лето 900 детей в возрасте от 7 до 17 лет из Магадана и районов области поправят здесь здоровье и отдохнут.
«Областные власти выкупили у профсоюзов «Северный Артек», так как союз профобъединений уже был не в состоянии поддерживать базу в надлежащем виде и организовывать приём детей на отдых. За короткое время в Артеке удалось провести ремонт, закупить новое постельное бельё, ковровые покрытия, мебель и бытовую технику. Помощь охотно оказали организации области - магаданский деревообрабатывающий комбинат, строительная фирма «Лорган», крупные торговые компании «Техномир» и «Софткапитал», продуктовая база «Славянский продукт» предоставила детям на день рождения их Центра черешню», - сообщила РИА «Восток-Медиа» советник губернатора Инна Кудзиева.
Как пообещал на открытии губернатор, материальная база «Северного Артека» будет укрепляться. Планируется отремонтировать плавательный бассейн, установить футбольное поле, закупить спортивное и игровое оборудование. Николай Дудов остался доволен тем, как подготовили к приёму детско-юношеский оздоровительный центр, который теперь имеет статус государственного автономного учреждения. По словам директора этого учреждения Галины Кузнецовой, «Северный Артек» будет использоваться круглый год - на школьных каникулах для отдыха детей, в другое время для проведения слётов, фестивалей и областных праздников.
«Всего на организацию летней оздоровительной компании в Магаданской области затрачено более 100 миллионов рублей, что почти на 20 миллионов больше, чем в прошлом году», - рассказал Николай Дудов. В Магаданской области в 1 летнюю смену открыто 133 оздоровительных учреждения почти на 4000 детей. На территории работает более 100 школьных площадок, экологических и туристических отрядов, пять загородных стационарных летних оздоровительных учреждений, четыре санатория, 22 лагеря труда и отдыха.