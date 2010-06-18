vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 июня 2010, 03:38

Published 18 июня 2010, 03:38

Modified 17 сентября 2022, 12:16

Updated 17 сентября 2022, 12:16

"Северный Артек" вышел на новый уровень

18 июня 2010, 03:38
За короткое время удалось провести ремонт, закупить новое постельное бельё, ковровые покрытия, мебель и бытовую технику

ВЛАДИВОСТОК. 18 июня. ВОСТОК-МЕДИА - В Магаданской области вторую жизнь получил загородный детский оздоровительный комплекс «Северный Артек».

Колыма выполнила поручение Президента Российской Федерации по сохранению загородной оздоровительной базы для детей и подростков.

Сегодня губернатор области Николай Дудов открыл первую смену в детско-юношеском оздоровительном центре «Северный Артек», он вручил ребятам золотой ключ от Города мастеров. Именно так будет называться первая смена в оздоровительном центре. За лето 900 детей в возрасте от 7 до 17 лет из Магадана и районов области поправят здесь здоровье и отдохнут.

«Областные власти выкупили у профсоюзов «Северный Артек», так как союз профобъединений уже был не в состоянии поддерживать базу в надлежащем виде и организовывать приём детей на отдых. За короткое время в Артеке удалось провести ремонт, закупить новое постельное бельё, ковровые покрытия, мебель и бытовую технику. Помощь охотно оказали организации области - магаданский деревообрабатывающий комбинат, строительная фирма «Лорган», крупные торговые компании «Техномир» и «Софткапитал», продуктовая база «Славянский продукт» предоставила детям на день рождения их Центра черешню», - сообщила РИА «Восток-Медиа» советник губернатора Инна Кудзиева.

Как пообещал на открытии губернатор, материальная база «Северного Артека» будет укрепляться. Планируется отремонтировать плавательный бассейн, установить футбольное поле, закупить спортивное и игровое оборудование. Николай Дудов остался доволен тем, как подготовили к приёму детско-юношеский оздоровительный центр, который теперь имеет статус государственного автономного учреждения. По словам директора этого учреждения Галины Кузнецовой, «Северный Артек» будет использоваться круглый год - на школьных каникулах для отдыха детей, в другое время для проведения слётов, фестивалей и областных праздников.

«Всего на организацию летней оздоровительной компании в Магаданской области затрачено более 100 миллионов рублей, что почти на 20 миллионов больше, чем в прошлом году», - рассказал Николай Дудов. В Магаданской области в 1 летнюю смену открыто 133 оздоровительных учреждения почти на 4000 детей. На территории работает более 100 школьных площадок, экологических и туристических отрядов, пять загородных стационарных летних оздоровительных учреждений, четыре санатория, 22 лагеря труда и отдыха.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Якутия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика