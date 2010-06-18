"Северный Артек" вышел на новый уровень

«Всего на организацию летней оздоровительной компании в Магаданской области затрачено более 100 миллионов рублей, что почти на 20 миллионов больше, чем в прошлом году», - рассказал Николай Дудов. В Магаданской области в 1 летнюю смену открыто 133 оздоровительных учреждения почти на 4000 детей. На территории работает более 100 школьных площадок, экологических и туристических отрядов, пять загородных стационарных летних оздоровительных учреждений, четыре санатория, 22 лагеря труда и отдыха.