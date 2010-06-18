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Posted 18 июня 2010, 04:27

Published 18 июня 2010, 04:27

Modified 17 сентября 2022, 11:19

Updated 17 сентября 2022, 11:19

Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Хабаровском крае

18 июня 2010, 04:27
С 20 по 21 июня прогнозируется дождь, местами сильный, грозы, ветер при грозе порывами до 15-20 м/с

ХАБАРОВСК. 18 июня. ВОСТОК-МЕДИА - По информации Хабаровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю с 20 по 21 июня в южных, части центральных и северных районах края прогнозируется выпадение осадков в виде дождя, местами сильного, грозы, ветер при грозе порывами до 15-20 м/с.
Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю от лица Правительства Хабаровского края направлено предупреждение главам муниципальных образований данных районов, руководителям потенциально-опасных объектов, туристических фирм им рекомендовано принять комплекс превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю рекомендует:
В связи с сильным ветром по возможности отказаться от выхода на акваторию, во избежание несчастных случаев, воздержаться в эти дни от поездок на личном транспорте, воздержаться от выездов на рыбалку, в лес.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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