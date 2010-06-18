Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК. 18 июня. ВОСТОК-МЕДИА - По информации Хабаровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю с 20 по 21 июня в южных, части центральных и северных районах края прогнозируется выпадение осадков в виде дождя, местами сильного, грозы, ветер при грозе порывами до 15-20 м/с.

Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю от лица Правительства Хабаровского края направлено предупреждение главам муниципальных образований данных районов, руководителям потенциально-опасных объектов, туристических фирм им рекомендовано принять комплекс превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю рекомендует:

В связи с сильным ветром по возможности отказаться от выхода на акваторию, во избежание несчастных случаев, воздержаться в эти дни от поездок на личном транспорте, воздержаться от выездов на рыбалку, в лес.