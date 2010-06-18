У заключенных Амурской области - свои "футбольные страсти"

БЛАГОВЕЩЕНСК. 18 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Чемпионат мира, проходящий сегодня в Южной Африке, для заключенных колонии №3, которая расположена в Ивановском районе Амурской области, на время отошел на второй план. В исправительном учреждении состоялось редкое событие: матч осужденных с известными в Благовещенске футболистами - ветеранами «Амура».

«Футбол любят все, и подтверждение тому то, что мы находимся здесь, - сказал в интервью нашему корреспонденту генеральный директор ФК «Амур-2010» (Благовещенск) Анатолий Кулик. - Люди, которые лишены свободы, имеют возможность поиграть, побегать, получить заряд бодрости, эмоций - и с чувством достоинства и уважения вернуться потом на свободу».

Для игроков важен не результат, а сама встреча. Гостей в колонии ждали - помериться силами, поучиться.

«Мы развиваемся в нормальную сторону, - говорит осужденный Иван Щеднов. - Спорт - это нормально. Это здоровье, жизнь, движение. Это очень хорошо». В футбол в ИК№3 играют круглый год. Также «за колючкой» популярны волейбол, баскетбол, развивают и другие виды спорта.

А футбольный матч станет главной темой выпуска местных новостей. В колонии вот уже три года есть свое телевидение.

Первая встреча ветеранов «Амура» с командой «Транзит», в 2008-м, закончилась со счетом 5:1 в пользу благовещенцев. Ежедневные тренировки для команды «зоны» не прошли даром. Это отметили даже наставники «Амура». Новая игра получилась упорной, с обоюдными шансами на успех, и завершилась вничью 1:1. Поблагодарив друг друга за хороший футбол, команды договорились, что теперь на поле будут встречаться чаще.