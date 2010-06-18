Убитого в США дальневосточного ребенка звали Кирилл Казаков

Posted 18 июня 2010, 04:25
Published 18 июня 2010, 04:25
Modified 17 сентября 2022, 12:16
Updated 17 сентября 2022, 12:16
ВЛАДИВОСТОК. 18 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Приемный ребенок из России, 8-летний Джексон Дэвид Аттусо, убит на днях в США. Малыш был усыновлен в 2003 году в городе Благовещенске.
Трагедия произошла в городе Сент-Фрэнсисвилл штата Луизиана, именно там жил ребенок. По версии «Associated Press», на мальчика напали с ножом, когда он катался на велосипеде в лесу вместе со своей приемной матерью. По подозрению в совершении преступления задержан 17-летний местный житель Тревор Риз. В России убитого мальчика звали Кирилл Казаков, сообщает ИТАР-ТАСС.
Кстати, в штатах это уже второе за последнее время ЧП, происходящее с детьми, усыновленными в России. В Артеме приемная мать вернула в Россию Артема Савельева, усыновленного в Приморье. Сейчас мальчику подбирают новую семью.