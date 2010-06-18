Убитого в США дальневосточного ребенка звали Кирилл Казаков

Трагедия произошла в городе Сент-Фрэнсисвилл штата Луизиана, именно там жил ребенок. По версии «Associated Press», на мальчика напали с ножом, когда он катался на велосипеде в лесу вместе со своей приемной матерью. По подозрению в совершении преступления задержан 17-летний местный житель Тревор Риз. В России убитого мальчика звали Кирилл Казаков, сообщает ИТАР-ТАСС.