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Posted 18 июня 2010, 03:24

Published 18 июня 2010, 03:24

Modified 17 сентября 2022, 12:16

Updated 17 сентября 2022, 12:16

В Дальневосточном государственном техническом университете пройдет "круглый стол"

18 июня 2010, 03:24
Его тема - "Добро пожаловать в ДВГТУ. Технический университет вчера, сегодня, завтра"

ВЛАДИВОСТОК. 18 июня. ВОСТОК-МЕДИА - В воскресенье, 27 июня, в 12:00 в Культурном центре Дальневосточного государственного технического университета (ДВПИ имени В.В.Куйбышева) "Пушкинский театр" состоится круглый стол для абитуриентов и их родителей на тему: "Добро пожаловать в ДВГТУ. Технический университет вчера, сегодня, завтра".

В программе:
* встреча с ректором университета, доктором технических наук, профессором, заслуженным работником высшей школы РФ Фаткулиным Анвиром Амруловичем, ответственным секретарем Центральной приемной комиссии, кандидатом технических наук, доцентом, почетным работником высшего профессионального образования РФ Горчаковым Юрием Николаевичем;
* особенности приемной кампании "Абитуриент ДВГТУ- 2010";
* ответы на вопросы участников круглого стола;
* музыкальный калейдоскоп;
* посещение Пушкинского литературно-исторического музея имени А.В.Бутырина.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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