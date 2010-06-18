В Дальневосточном государственном техническом университете пройдет "круглый стол"

ВЛАДИВОСТОК. 18 июня. ВОСТОК-МЕДИА - В воскресенье, 27 июня, в 12:00 в Культурном центре Дальневосточного государственного технического университета (ДВПИ имени В.В.Куйбышева) "Пушкинский театр" состоится круглый стол для абитуриентов и их родителей на тему: "Добро пожаловать в ДВГТУ. Технический университет вчера, сегодня, завтра".