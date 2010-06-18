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Posted 17 июня 2010, 20:25

Published 17 июня 2010, 20:25

Modified 17 сентября 2022, 12:16

Updated 17 сентября 2022, 12:16

В правительстве Амурской области поздравили медицинских работников

17 июня 2010, 20:25
Сегодня в сфере здравоохранения заняты свыше 20 тысяч амурчан

БЛАГОВЕЩЕНСК. 18 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Накануне Дня медицинского работника, который традиционно отмечается в третье воскресенье июня, амурские врачи принимали поздравления. На торжественном собрании, посвященном Дню медицинского работника, подвели и итоги конкурса «Лучший по профессии». На награждение были приглашены отличившиеся врачи и медсестры со всей области.
Благодарственные письма от губернатора им вручила заместитель председателя регионального правительства Виктория Анисимова.
«Вы стоите на страже здоровья, а, как известно, здоровье - это самое главное для человека, и я хочу поблагодарить вас за ваш самоотверженный труд», - обратилась к медикам вице-премьер.
Сегодня в сфере здравоохранения заняты свыше 20 тысяч амурчан. Всех их с профессиональным праздником также поздравили председатель областного Законодательного Собрания Александр Башун и региональный министр здравоохранения Юрий Максимов, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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