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Posted 17 июня 2010, 23:55

Published 17 июня 2010, 23:55

Modified 17 сентября 2022, 12:16

Updated 17 сентября 2022, 12:16

В пригороде Владивостока женщины режут своих мужчин

17 июня 2010, 23:55
Сюжет
Происшествие
А пострадавшие мужья... их защищают

ВЛАДИВОСТОК. 18 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Два идентичных уголовных дела в пригороде Владивостока расследовали следственные органы отдела внутренних дел № 6 городского УВД.

О них корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказала начальник следственной части ОВД-6 подполковник юстиции Светлана Мусафина.
В квартире гражданка Б. в ходе пьяной ссоры нанесла удар ножом своему сожителю Б. Пока пострадавший находился на больничной койке, был произведен досмотр квартиры. Обнаружен нож со следами крови.

Под тяжестью улик женщина созналась. А вот сам пострадавший настаивал на том, что его порезали неизвестные возле продуктового магазина. Раненый пытался отвести подозрение от своей сожительницы. Следствию пришлось приложить усилия, чтобы вывести его на чистую воду. В итоге женщине дали 3 года условно, поскольку она на суде полностью признавала вину и раскаивалась, а мужчина просил о снисхождении.
Во втором случае оказалось еще «смешнее». Здесь раненый мужчина сказал следователям, что случайно дома сам себя порезал. Мол, катался на стуле (на колесиках) с ножом в руках, упал и порезал себя. Да так сильно, что почка оказалась разрубленной пополам. Человек мог умереть, врачам пришлось удалять почку. Чтобы выяснить правду о случившимся в общем-то благополучной семье, пришлось делать экспертизу, приглашать экспертов и опрашивать соседей. В итоге супруги сознались, что жена в пылу конфликта пырнула мужа ножом. И в этом случае женщина получила условный срок, поскольку семья воспитывает малолетнего ребенка.
По словам Светланы Анатольевны в зоне ответственности шестого отдела находится территория от Чайки и до Угольной. Пригород Владивостока - это растянутый частный сектор, пересечение транспортных путей. С весны по осень здесь много дачников. Летом сюда сюда приезжают отдыхающие, любимые в народе пляжи города тоже здесь, множество детских лагерей.
В среднем в сутки происходит порядка 30 правонарушений. Чаще всего люди совершают противоправные действия под воздействием алкоголя. К счастью, резонансных преступлений гораздо меньше. Однако в ОВД к любому обращению или заявлению относятся очень ответственно, прикладывают все силы для быстрого и профессионального расследования.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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