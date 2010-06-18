В пригороде Владивостока женщины режут своих мужчин

Под тяжестью улик женщина созналась. А вот сам пострадавший настаивал на том, что его порезали неизвестные возле продуктового магазина. Раненый пытался отвести подозрение от своей сожительницы. Следствию пришлось приложить усилия, чтобы вывести его на чистую воду. В итоге женщине дали 3 года условно, поскольку она на суде полностью признавала вину и раскаивалась, а мужчина просил о снисхождении.

Во втором случае оказалось еще «смешнее». Здесь раненый мужчина сказал следователям, что случайно дома сам себя порезал. Мол, катался на стуле (на колесиках) с ножом в руках, упал и порезал себя. Да так сильно, что почка оказалась разрубленной пополам. Человек мог умереть, врачам пришлось удалять почку. Чтобы выяснить правду о случившимся в общем-то благополучной семье, пришлось делать экспертизу, приглашать экспертов и опрашивать соседей. В итоге супруги сознались, что жена в пылу конфликта пырнула мужа ножом. И в этом случае женщина получила условный срок, поскольку семья воспитывает малолетнего ребенка.

По словам Светланы Анатольевны в зоне ответственности шестого отдела находится территория от Чайки и до Угольной. Пригород Владивостока - это растянутый частный сектор, пересечение транспортных путей. С весны по осень здесь много дачников. Летом сюда сюда приезжают отдыхающие, любимые в народе пляжи города тоже здесь, множество детских лагерей.

В среднем в сутки происходит порядка 30 правонарушений. Чаще всего люди совершают противоправные действия под воздействием алкоголя. К счастью, резонансных преступлений гораздо меньше. Однако в ОВД к любому обращению или заявлению относятся очень ответственно, прикладывают все силы для быстрого и профессионального расследования.