Обзор газеты "Золотой Рог" за вторник, 22 июня

Posted 21 июня 2010, 04:07
Published 21 июня 2010, 04:07
Modified 14 декабря 2023, 16:09
Updated 14 декабря 2023, 16:09
ВЛАДИВОСТОК. 21 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Читайте в свежем номере газеты «Золотой Рог» за вторник, 22 июня:
Пятизвездочный отель на Корабельной набережной не нарушит историческую объемно-планировочную структуру и масштаб исторической застройки этого уголка Владивостока. Во всяком случае, Управление по охране объектов культурного наследия Приморского края, выступающее против строительства, не доказало обратного на прошедшем недавно судебном процессе.
Инициировала тяжбу компания "Наш дом - Приморье", которая стремится воплотить амбициозный проект в жизнь. На этом пути уже сделаны серьезные шаги. Место размещения "Многофункционального гостиничного комплекса делового типа (5 звезд) в районе Корабельной Набережной, 6 в г. Владивостоке" - так официально называется объект - получило одобрение департамента земельных ресурсов и землеустройства Приморского края. Под отель выделен земельный участок площадью 13 тыс. 238 кв.м. И даже забор имеется по периметру будущей стройплощадки. Подробности читайте в материале "Золотого Рога" "Пять звезд" взошли над Корабельной набережной.
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Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана вступает в силу с 1 июля. Приморские импортеры иномарок, как стало известно «ЗР», уже провели «разведку боем». Они побывали в Казахстане и изучили возможные схемы ввоза «японок» с использованием новой наднациональной структуры. Таможенный союз Россия, Белоруссия и Казахстан вступает в жизнь поэтапно. С 1 января 2010 г. введено единое таможенно-тарифное и нетарифное регулирование. С 1 апреля 2010 г. началось тестирование механизма зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин и акцизов. Теперь же, с 1 июля 2010 г., создается единая таможенная территория трех стран. Подробности читайте в материале "Золотого Рога" "Автодилеры "прощупывают" Казахстан".
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Просроченная задолженность - тема достаточно щекотливая и далеко не все банки рискуют о ней говорить и афишировать цифры. Но то, что она реально существует, факт - неоспоримый. За 2009 г. доля "проблемных" кредитов в Приморье выросла практически в 2 раза по сравнению с 2008 г.
По данным на 1 апреля 2010 г. приморцы должны местными банкам 5 млрд 380 млн 744 тыс. руб., из них просроченные платежи составляют 330 млн 377 тыс. руб., или чуть более 6% от общего объема кредитования. Валютная задолженность не так существенна, что свидетельствует о том, что местные заемщики берут кредиты в долларах и евро с осторожностью. Общая сумма, на которую приморцы оформили такие кредиты к 1 апреля нынешнего года, равна 119 млн 854 тыс. руб., а не заплатили в срок 639 тыс. руб. Это всего лишь 0,53% от общего объема кредитования в валюте. Подробности читайте в метариале "Золотого Рога" "Время собирать долги".
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Среди владельцев Находкинской ЖБФ появились новые имена. В то время как руководство ОАО "Находкинская жестянобаночная фабрика" (НЖБФ)
продолжает оспаривать решение арбитражного суда о введении в отношении
предприятия процедуры внешнего управления, акции компании потихоньку находят
новых владельцев. Как стало известно "ЗР", в начале июня находкинское ООО "Альтек" продало принадлежащие ему 10,11% акций фабрики некоему Некоммерческому партнерству "Международная корпорация предпринимателей и производителей". Еще 1,48% новому акционеру продало ООО "Принтмакс". Подробности читайте в материале "Золотого Рога" "Привлекательная банка".
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В июле исполняется ровно год с того момента, когда на рынках Владивостока была продана последняя легальная партия морского деликатеса, которого многие приморцы знают как "медведку" или шримс-медвежонок. Однако рынки Владивостока по-прежнему предлагают потребителям эту продукцию. Популяризация шримса произошла во Владивостоке в середине 90-х гг. Почему именно медведка стала излюбленным лакомством жителей и гостей города? Предприниматели, торгующие данным продуктом на рынках Владивостока, утверждают, что произошло это благодаря размеру и вкусовым качествам медведки. Почему нельзя выиграть борьбу с браконьерами, и возможна ли легализация этих уловов? Об этом читайте в материале "Золотого Рога" "Медвед" да не тот.
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Только по данным www.shamora.info в Приморском крае действует 430 объектов отдыха и 54% среди них - базы отдыха. Территориально большинство объектов отдыха располагаются, в пригороде Владивостока и островах (27%), под Находкой и Партизанском районе (21%) и в Хасанском районе (19%). Таким образом, на эти районы края совокупно приходится 67% предложений для отдыха. Поэтому не удивительно, что объекты, предлагаемые к продаже, так же сконцентрированы в этих местах. К слову, к продаже предлагается совсем немного объектов. Накануне летнего сезона, когда, казалось бы, самое время продавать базы отдыха, подобных предложений наберется не более десятка, и то, если учитывать не вполне профильные помещения, которые можно использовать для размещения отдыхающих. Подробности читайте в материале "Золотого Рога" "Рынок отдыхает".