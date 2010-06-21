Обзор газеты "Золотой Рог" за вторник, 22 июня

Только по данным www.shamora.info в Приморском крае действует 430 объектов отдыха и 54% среди них - базы отдыха. Территориально большинство объектов отдыха располагаются, в пригороде Владивостока и островах (27%), под Находкой и Партизанском районе (21%) и в Хасанском районе (19%). Таким образом, на эти районы края совокупно приходится 67% предложений для отдыха. Поэтому не удивительно, что объекты, предлагаемые к продаже, так же сконцентрированы в этих местах. К слову, к продаже предлагается совсем немного объектов. Накануне летнего сезона, когда, казалось бы, самое время продавать базы отдыха, подобных предложений наберется не более десятка, и то, если учитывать не вполне профильные помещения, которые можно использовать для размещения отдыхающих. Подробности читайте в материале "Золотого Рога" "Рынок отдыхает".