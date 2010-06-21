Обзор "Российской газеты" за понедельник, 21 июня

Posted 20 июня 2010, 22:34
Published 20 июня 2010, 22:34
Modified 17 сентября 2022, 12:16
Updated 17 сентября 2022, 12:16
МОСКВА. 21 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Читайте в свежем номере «Российской газеты» за понедельник, 21 июня:
Газ поставили на час «Х»
Сегодня истекает срок выплаты Белоруссией долга по поставкам российского топлива
следим за ситуацией
Татьяна Шадрина,
Татьяна Зыкова
«Отказ России от поставок газа Минску не скажется на Европе», - сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер. В случае необходимости, заметил он, топливо в Европу поставят через Украину. Напомним, что час «X» после пяти дней, которые Москва дала Минску по оплате его долга за газ почти в 200 миллионов долларов, истекает сегодня в 10 часов утра. И если задолженность не будет погашена, поставки будут «уменьшены», подтвердил Миллер. Сокращение может составить 85 процентов. Оставшиеся 15 процентов газа будут поступать в Белоруссию, чтобы поддерживать ее газотранспортную систему в рабочем состоянии. Переговоры в Петербурге представителей «Газпрома» с министром энергетики Белоруссии, по выражению Алексея Миллера, закончились «ничем». Кроме того, проблема неплатежей за поставки российского газа в Белоруссию рискует стать «хронической, а причины могут быть экономические», считает Миллер. Поэтому Россия, по его словам, не исключает судебного разбирательства.
Подробнее - на 1 полосе «РГ».
С любовью к России
В Польше прошли внеочередные выборы президента
подробности
Ариадна Рокоссовская
Варшава
Пятые в новейшей истории президентские выборы прошли в Польше. Бывший премьер пришел на выборы вместе с дочерью брата - погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Леха Качинского - и ее семьей. Никаких заявлений. Качиньский и его родные опустили свои бюллетени в урну и вышли из здания школы, в которой проходило голосование. Всего на кресло президента претендовали десять кандидатов, но настоящая, серьезная борьба шла между кандидатом от правящей партии «Гражданская платформа» Брониславом Коморовским (действующий спикер нижней палаты парламента исполняющий обязанности президента страны) и кандидатом от партии «Закон и справедливость» Ярославом Качинским (экс-премьер Польши, брат-близнец погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента страны Леха Качинского). Буквально за пару недель Бронислав Коморовский и Ярослав Качинский успели объездить всю страну, подать друг на друга в суд (Коморовский выиграл, Качинский проиграл), поспорить относительно формата предвыборных дебатов, выступить с программными заявлениями и признаться, если не в любви, то, во всяком случае, в готовности к тесному сотрудничеству с Россией. Итоги польских президентских выборов подведут сегодня.
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Зам по бюджету
появился в Министерстве образования и науки РФ
кадры
Мария Агранович
Им стала Инна Биленкина, которую на эту должность назначил своим распоряжением председатель правительства РФ Владимир Путин. Инна Биленкина стала шестым заместителем министра Андрея Фурсенко. Она будет курировать вопросы конкурсного размещения заказов для госнужд в образовании и науке, также под ее контролем окажутся подготовка и проведение процедур размещения госзаказов в рамках Федеральных целевых программ (ФЦП) и исполнение бюджета. До сих пор эти функции, в частности, исполняли Федеральное агентство по образованию и Федеральное агентство по науке и инновациям, которые, как известно, были упразднены согласно указу президента в марте этого года. Кстати, до своего назначения на пост замминистра Инна Биленкина уже работала в Минобрнауки, но в должности помощника министра (с апреля 2010 года).
Подробнее - на 3 полосе «РГ».
Новоселье будет
Вступает в силу новый закон о защите прав дольщиков
комментарий
Нина Егоршева
«РГ» публикует закон о внесении изменений в Федеральный закон «О госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Документ провозглашает основным способом привлечения средств граждан на строительство многоквартирных домов договор долевого участия. Второй законный способ привлечения денег граждан - выпуск застройщиком жилищного сертификата. Кроме того, внешние средства могут привлекаться жилищно-строительными кооперативами. Законодательство также предусматривает штрафы за несоблюдение сроков строительства. Кроме того, государство обязано контролировать целевое расходование денег дольщиков. То есть схема договора долевого строительства была для застройщиков достаточно обременительной. Один из авторов закона депутат Госдумы Лиана Пепеляева считает, что эта мера позволит повысить мотивацию застройщиков привлекать денежные средства именно в рамках закона. То есть застройщику будет экономически невыгодно применять «серые» схемы, поскольку штраф будет превышать возможную прибыль от сделки, особенно в регионах, где стоимость жилья невысокая.
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Родил ребенка - построил дом
Материнский капитал можно будет использовать на индивидуальное жилищное строительство
законопроект
Татьяна Смольякова
В минувшую пятницу в Госдуме на ура прошел первое чтение законопроект, расширяющий возможности использования материнского капитала. По действующему порядку если семья строила индивидуальный жилой дом, она имела право лишь на перечисление этих средств организации, с которой заключила договор подряда. Теперь деньгами можно будет воспользоваться, если строишь дом и самостоятельно. Поправки в закон предусматривают, что 50 процентов, а это более 170 тысяч рублей, могут быть перечислены на счет владельца сертификата уже на начальном этапе строительства при условии, что у него есть разрешительные документы. Оставшуюся часть можно получить через полгода, подтвердив, что дом построен. И еще существенная поправка: с помощью материнского капитала можно будет компенсировать траты на уже построенный дом при условии, что он был введен в эксплуатацию после 1 января 2007 года». Еще одна поправка позволит существенно сократить сроки между подачей заявления о распоряжении капиталом и перечислением средств на приобретение или строительство жилья. Еще одна новость - продлевается возможность получить из средств материнского капитала на повседневные нужды единовременную выплату в размере 12 тысяч рублей. Пока предлагается продлить действие этой нормы до конца I квартала 2011 года.
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Пора начинать
За пять лет Сколково может получить из бюджета 110 миллиардов рублей
Инновации
Елена Кукол
Инициатива
В сентябре может состояться регистрация первых проектов, работающих под эгидой иннограда Сколково. В президентскую комиссию по модернизации уже подано около 50 заявок, 15 из них находятся в высокой стадии готовности, сообщил журналистам в кулуарах Санкт-Петербургского экономического форума помощник президента Аркадий Дворкович. Отсевом проектов для центра теперь будет заниматься не комиссия по модернизации, а специальный научно-консультационный совет. В рамках форума инноград получил собственные руководящие органы - сформированы Совет фонда и попечительский совет. Приглашение о сотрудничестве уже приняли «Нокия», «Симменс», «Майкрософт», перечислил, выступая на «круглом столе» «Технополис - город инноваций», координатор проекта с российской стороны Виктор Вексельберг. Сейчас идет оформление земли под нужды иннограда, рассказал Вексельберг. В следующем месяце будет объявлен тендер на разработку архитектурной концепции центра, в следующем году начнется застройка, делится планами Вексельберг.
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Договорной матч со скидкой
В Уголовном кодексе смягчена статья за подкуп спортсменов и судей
документ
Наталья Козлова
«Российская газета» публикует Закон «О внесении изменения в статью 184 УК РФ». По новому закону от ответственности освобождаются граждане, пытавшиеся подкупить участников и организаторов соревнований. Но это, как говорится, общий смысл. Конкретно же статья Уголовного кодекса дополнилась примечанием, по которому гражданин освобождается от уголовной ответственности за подкуп участников и организаторов спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов, если в отношении него имело место вымогательство или если это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, имеющему право возбудить дело. По словам главы думского комитета, «в законе предложено два основания, позволяющих освобождать от уголовной ответственности за подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов». То есть теперь от преследования освобождаются лица, совершившие подкуп из-за оказания давления на них или в результате вымогательства. Кроме того, поправки в УК освобождают от ответственности людей, добровольно сообщивших о подкупе и согласившихся сотрудничать со следствием.
Подробнее - на 4 полосе «РГ».
Бык примирения
На юге Киргизии состоялась поминальная молитва узбеков и киргизов
следим за ситуацией
Дмитрий Евлашков
«Российская газета»
Бишкек
В центральной мечети Джалал-Абада состоялась первая после начала межнационального конфликта общая молитва. Мусульмане - киргизы и узбеки - вместе помолились за души погибших. В знак примирения зарезали двух быков, жертвенное мясо роздали нуждающимся. По словам военного коменданта Джалал-Абадской области Кубатбека Байболова, в поминальной молитве приняли участие более 4000 человек с обеих сторон. Обстановка постепенно нормализуется. В город и село Сузак возвращаются беженцы. Отдан приказ, полковником Баболовым, о сокращении, c понедельника, 21 июня, времени комендантского часа на три часа, то есть с 22 часов вечера до 5 часов утра. Ощутимо более сложной остается ситуация в соседней Ошской области. В жилых микрорайонах южной столицы Киргизии города Ош продолжается зачистка территории от мелких банд, снайперов и мародеров. В минувшую пятницу в Оше побывала глава временного правительства страны Роза Отунбаева. Она распорядилась в двухдневный срок очистить южную столицу страны от баррикад. Своим декретом временное правительство Киргизии продлило действие режима чрезвычайного положения в ряде городов и районов Ошской области до 25 июня.
Подробнее - на 5 полосе «РГ».
Как стать королем
Супруг шведской принцессы имеет дворянские корни в России
светская жизнь
Надежда Ермолаева
В Стокгольме прошла церемония венчания наследницы шведского престола кронпринцессы Виктории и ее бывшего персонального тренера по фитнесу Даниэля Вестлинга. Главным раздражающим фактором подготовки к свадьбе да и самой церемонии было происхождение возлюбленного Виктории. 36-летний Даниэль - сын почтовой служащей и мелкого коммунального чиновника, имеет только среднее образование и накачанное тело. Придворные историки, усердно покопавшись в архивах, нашли у жениха-простолюдина аристократические корни и дальних родственников среди русских дворян. Но все же знатность Даниэля показалась королевскому дому притянутой за уши. Поэтому накануне свадьбы его величество король Швеции Густав XVI Адольф вручил будущему зятю титул герцога Остергетландского и звание принца. На церемонию венчания были приглашены около 1,2 тысячи гостей со всего мира, причем большая часть - коронованные особы и государственные деятели. Расходы разделили пополам - венценосный тесть принца Даниэля и шведский бюджет. За церемонией венчания следили сотни журналистов со всего мира и порядка 250 тысяч шведов, которые с раннего утра выстроились вдоль следования свадебного кортежа в центре Стокгольма.
Подробнее - на 5 полосе «РГ».
Саммит «с закатанными рукавами»
Россия и США находятся на пути к прочному партнерству
только в «РГ»
Андрей Шитов
Вашингтон
В преддверии визита в США президента России Дмитрия Медведева и очередной российско-американской встречи на высшем уровне Посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк ответил на вопросы корр. ИТАР-ТАСС, специально для «РГ».
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Киноэкран у вас в кресле
На ММКФ показали анимационный фильм «Гадкий я»
Премьера
Оксана Нараленкова
Одной из самых громких гала-премьер ММКФ стал фильм «Гадкий я», снятый режиссерами Пьером Коффином и Крисом Рено в 3D. Его продюсер Крис Меледандри некогда возглавлял анимационное подразделение студии «ХХ век Фокс» и подарил зрителям фильмы «Ледниковый период» и «Симпсоны в кино». В эксклюзивном интервью для «РГ» Крис Меледандри размышлял о том, каким ему видится ближайшее будущее анимации и во что превратят наш мир новые технологии.
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