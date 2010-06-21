Обзор "Российской газеты" за понедельник, 21 июня

В минувшую пятницу в Госдуме на ура прошел первое чтение законопроект, расширяющий возможности использования материнского капитала. По действующему порядку если семья строила индивидуальный жилой дом, она имела право лишь на перечисление этих средств организации, с которой заключила договор подряда. Теперь деньгами можно будет воспользоваться, если строишь дом и самостоятельно. Поправки в закон предусматривают, что 50 процентов, а это более 170 тысяч рублей, могут быть перечислены на счет владельца сертификата уже на начальном этапе строительства при условии, что у него есть разрешительные документы. Оставшуюся часть можно получить через полгода, подтвердив, что дом построен. И еще существенная поправка: с помощью материнского капитала можно будет компенсировать траты на уже построенный дом при условии, что он был введен в эксплуатацию после 1 января 2007 года». Еще одна поправка позволит существенно сократить сроки между подачей заявления о распоряжении капиталом и перечислением средств на приобретение или строительство жилья. Еще одна новость - продлевается возможность получить из средств материнского капитала на повседневные нужды единовременную выплату в размере 12 тысяч рублей. Пока предлагается продлить действие этой нормы до конца I квартала 2011 года.