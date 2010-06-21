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Posted 20 июня 2010, 22:11

Published 20 июня 2010, 22:11

Modified 17 сентября 2022, 12:16

Updated 17 сентября 2022, 12:16

Президент России в США побывает на корабле Тихоокеанского флота

20 июня 2010, 22:11
В Сан-Франциско Дмитрий Медведев поднимется на борт "Варяга"

ВЛАДИВОСТОК. 21 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Утверждена программа пребывания в Соединенных Штатах президента Дмитрия Медведева, который 22-24 июня будет находиться в США по приглашению президента Барака Обамы, сообщила пресс-служба Кремля.
Программа пребывания в США включает мероприятия в Сан-Франциско, в Кремниевой долине и в Вашингтоне, где пройдут переговоры на высшем уровне и другие встречи. Особое внимание в рамках визита предполагается уделить вопросам расширения российско-американского сотрудничества в сфере инноваций и высоких технологий.
РИА «Восток-Медиа» еще 3 недели назад высказал предположение, что Дмитрий Медведев побывает на борту флагмана Тихоокеанского флота во время визита в США. Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» вместо участия в стратегических учениях «Восток-2010» столь спешно отправили к западному побережью Америки (да еще и во главе группы кораблей ТОФ поставили командующего Кольской флотилией разнородных сил и средств Северного флота контр-адмирала Владимира Касатонова), что стало ясно о прибытии Верховного главнокомандующего РФ на борт флагмана ТОФ.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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